Перспектива ядерного взрыва растет с каждым днем, заявил Медведев

Медведев считает, что перспектива ядерного взрыва существует и растет с каждым днем

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Вопросы изменения климата ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре ядерного взрыва, а она сегодня есть и растет с каждым днем, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Хватит страдать из-за того, что на один градус выросла температура в таком-то году или за такой-то период. Человечество за этим наблюдает еще очень недолгое время. Вас правда волнует климат до такой степени? На мой взгляд, это ничто в сравнении с перспективой оказаться в эпицентре взрыва с температурой в пять тысяч Кельвинов, ударной волной в 350 метров в секунду и давление в три тысячи килограмм на метр квадратный, с проникающей радиацией, то есть ионизирующим излучением и электромагнитным импульсом", - сказал он в ходе общения с участниками марафона "Знание".

"Такая перспектива есть сегодня? Увы, да. И она растет с каждым днем по известным причинам", - добавил Медведев.