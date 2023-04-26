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ЦАМТО

WSJ: оборонные предприятия в Европе столкнулись с нехваткой квалифицированного персонала

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 25 апреля. Конфликт на Украине взвинтил спрос на оружие в США и Европе, однако наряду с валом заказов оборонные компании столкнулись с дефицитом квалифицированных сотрудников.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет The Wall Street Journal.

"У некоторых специалистов есть сомнения по поводу работы на производителей оружия. К тому же оборонные компании пытаются конкурировать за работников в сфере, которая и так уже давно не справляется с задачами по набору персонала", – сообщает издание.

ВПК всегда трудно набирать сотрудников, сообщил рекрутер из Великобритании, специализирующийся на оборонной промышленности. При этом для многих вакансий требуются сотрудники редких и узких специализаций. MBDA, например, в настоящее время ищет инженера по боеголовкам, а Rheinmetall набирает экспертов по виртуальной реальности.

"Если на обычные рабочие места претендентов много, то кандидаты на более квалифицированные должности – "штучный товар", – рассказал WSJ Колин Макклин, управляющий директор Rheinmetall BAE Systems Land.

Проблема найма персонала является частью более широкого кризиса цепочки поставок для оборонной промышленности. Производители оружия сталкиваются с нехваткой ключевых компонентов, таких как чипы и ракетные двигатели, а также с ростом цен. Из-за этого некоторые подрядчики испытывают трудности с выполнением заказов, резюмировали авторы статьи.

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Страны
Великобритания
США
Украина
Компании
BAE Systems
Leonardo
MBDA
Rheinmetall
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