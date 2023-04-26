В Москве открылась Генассамблея Международного совета военного спорта

В Минобороны сообщили, что участвуют представители более 50 стран мира, еще более 25 стран примут участие по видео-конференц-связи из Брюсселя

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия 78-й Генеральной ассамблеи и Конгресса Международного совета военного спорта (CISM) состоялась во вторник на одной из площадок Москвы. В Конгрессе участвуют 170 представителей из более 50 стран мира, еще более 25 стран примут участие по видео-конференц-связи из Брюсселя, сообщили в Минобороны РФ.

В церемонии открытия принял участие статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков, помощник президента РФ Игорь Левитин и руководящий состав CISM, прибывший в Москву, - вице-президент CISM от Америки полковник Леонардо Пердиго де Оливейра (Бразилия), вице-президент CISM от Африки генерал-майор Майкано Абдулахи (Нигерия), вице-президент CISM от Азии полковник Янг Ванг (Китай). По видеоконференции из Брюсселя выступили с обращением к участникам исполняющий обязанности президента - полковник Дирк Шведе (Германия) и генеральный секретарь - капитан ВМС Роберто Реккия (Италия).

Панков передал приветственное слово от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. "За это время организацией, которая объединила 140 стран, многое сделано для укрепления мира во всем мире, сохранения беспристрастности в сфере спорта, продвижения принципа солидарности. И этот вклад в нормализацию международных отношений бесценен. <…> Уверен, что потенциал Ассамблеи послужит основой для укрепления дружественных связей между армиями стран, повышения эффективности спортивно-массовой работы среди военнослужащих и приумножения достижений армейских атлетов", - сказал он.

Панков добавил, что участники Ассамблеи и Конгресса в Москве обсудят широкий спектр актуальных вопросов развития современного военно-спортивного движения и выберут нового президента Международного совета военного спорта.

Россия вступила в состав CISM 11 мая 1991 года, представителем Вооруженных сил Российской Федерации в руководящем составе CISM является член Совета директоров - начальник Военного института физической культуры генерал-майор Олег Боцман, также РФ в CISM представляют глава делегации России - начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков, президент спортивного комитета CISM по скалолазанию - начальник ЦСКА полковник Артем Громов, член спортивного комитета CISM по легкой атлетике - заместитель начальника ЦСКА полковник Олег Пархоменко.

В соответствии с организационным контрактом, подписанным между Минобороны России и Международным советом военного спорта, впервые на территории РФ проходит 78-я Генеральная ассамблея и Конгресс Международного совета военного спорта.

О CISM и санкциях МОК против России

Международный совет военного спорта - единственная в мире международная мульти-спортивная организация, которая отказалась поддержать рекомендованные МОК санкции в отношении России. При этом спортсмены ВС РФ продолжат принимать участие в чемпионатах мира и других международных спортивных мероприятиях среди военнослужащих под флагом России. На церемонии награждения медалями на подиуме будет играть гимн России.

CISM является крупнейшей спортивной организацией в мире после Международного олимпийского комитета и Международной спортивной федерации университетов. Девиз CISM - "Дружба через спорт". Основной целью CISM является содействие развитию спорта и физического воспитания между вооруженными силами как средства укрепления мира.

С момента вступления России в CISM она приняла участие во Всемирных военных летних играх семь раз, в зимних - два раза. Кроме спортивных мероприятий военная делегация Российской Федерации приняла участие в Международном научном Симпозиуме CISM в Эквадоре (2019) и Греции (2021).

Российская делегация выступила инициатором проведения в 2023 году соревнований по регби-7, которые были включены в спортивный календарь CISM и пройдут в августе 2023 года в Москве.