Япония и ЕС отвергли предложение США в G7 ввести полный запрет на экспорт в Россию

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Подтвердилась информация о том, что страны так называемой «Большой семёрки» действительно обсуждали инициативу по введению полного запрета на экспорт своих товаров в Россию. С такой радикальной инициативой в качестве предложения по новому пакету антироссийских санкций выступили в США. И именно США оказывали давление на своих «партнёров» по G7 в плане принятия такой меры.

Российский министр финансов Антон Силуанов, выступая на семинаре «Знание», прокомментировал эту американскую инициативу. По его словам, свет не сошёлся клином на G7.

Силуанов:

Если нужно, будем покупать у других.

Но, как выясняется, согласия по американскому санкционному предложению в G7 так и не достигли. По данным издания Financial Times, против предложения о полном запрете экспорта в Россию выступили Япония и страны ЕС. Приводится заявление членов японской делегации и делегации ЕС:

Принятие таких мер, как полный запрет на экспорт в Россию, невозможно.

Издание ссылается на три источника, которые знакомы с ходом обсуждения этой проблемы и которые подтверждают, что ЕС и Япония американское предложение отвергли.

Токио и Брюссель отказались поддержать инициативу США, так как понимают, чем всё это может для них обернуться. Той же Японии Россия может перестать поставлять нефть и СПГ на фоне того, что Япония получила исключение по «потолку цен» из пакета предыдущих санкций и на фоне того, что российские энергоносители занимают существенную нишу в японской экономике.