Модульный мини БПЛА от Survey Copter.

На семинаре сил специальных операций SOFINS 2023 в Бордо (Франция) дочка Airbus компания Survey Copter представила свой новый модульный мини БПЛА «Капа-Икс» (Capa-X). Об этом компания официально объявила в пресс-релизе от 28 марта 2023 года. Конструктивно беспилотный летательный аппарат выполнен по самолетному типу, но также способен выполнять вертикальные взлет и посадку, благодаря присутствующей опции квадрокоптера.

Основанная в 1996 году компания Survey Copter является частью Airbus Group. Головной офис предприятия находится на аэродроме коммуны Пьерлатте на юге Франции. Компания разрабатывает и производит не только гражданские и военные БПЛА, но и наземные станции управления, а также интегрирует различные сенсорные и программные решения. Помимо ВС и жандармерии Франции, её заказчиками являются, в частности, ВС Австрии.

По данным производителя, в Capa-X модульность поставлена на первое место. Причем, это не ограничивается только полезной нагрузкой, но и распространяется на конструкцию дрона, что напрямую влияет на определенные параметры его производительности.

Мини БПЛА Capa-X на выставочном стенде

Открытая системная архитектура позволяет конфигурировать Capa-X для выполнения широкого спектра задач: от разведки и РЭБ до транспортировки, ретрансляции и спасательных операций. Пользователь может самостоятельно выбирать между коротким или более длинным размахом крыла, тем самым решая, использовать ли летательный аппарат краткосрочно или с более длительным временем полета. Разработчик также подчеркивает, что модульный мини БПЛА Capa-X также подходит для выполнения задач над морем.

Заявленная производителем максимальная скорость дрона достигает 150 км/ч. Рабочая высота полета определяется на рубеже около 3000 м. Независимо от конкретной конфигурации, Capa-X оснащен дневной и инфракрасной камерами, установленными в стабилизированном карданном подвесе. Дополнительные датчики, такие как РЛС или тепловизионные камеры, могут размещаться во встроенном грузовом отсеке. Максимальная свободно настраиваемая полезная нагрузка составляет 10 кг. Максимальный взлетный вес мини БПЛА – 75 кг.

По утверждению зарубежных экспертов, преимуществами французских производителей беспилотников являются опыт могущественной материнской компании и то обстоятельство, что выпускаемые дроны полностью свободны от экспортного контроля со стороны США. В планах Survey Copter выйти с Capa-X на высококонкурентный рынок беспилотных летательных аппаратов класса I НАТО и добиться на нем значительных успехов, благодаря высокой степени модульность конструкции дрона.

По материалам ресурса soldat-und-technik.de