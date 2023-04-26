В Европе наконец поняли, насколько опасно зависеть от США

Al Ain: Европа должна уменьшить свою зависимость от США, иначе ее ждет крах

Европа должна уменьшить свою зависимость от США, пишет Al Ain. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время своего визита в Пекин. Он озвучил то, о чём на протяжении последних месяцев говорят в кулуарах во всех европейских странах.

Хусейн Сааб

Франция выступает за проведение переговоров между Россией и Украиной при посредничестве Китая.

Париж хочет, чтобы Пекин использовал свою дружбу с Москвой и оказал давление на президента России Владимира Путина с целью остановить проведение спецоперации на Украине. И хотя президент Франции Эммануэль Макрон прикладывает для этого большие усилия, он до сих пор не получил никаких положительных сигналов ни от своих союзников, ни от своих противников. В связи с этим возникает много вопросов.

Первый из них связан с позицией Китая: действительно ли Пекин хочет остановить конфликт на Украине или он выступает за продолжение боевых действий? Противостояние России и Запада позволяет "китайскому дракону" прямо и косвенно оказывать давление на обе стороны для продвижения своих интересов. Кроме того, продолжение военных действий в континентальной Европе может отсрочить начало вооруженного конфликта в Азии.

Китай извлекает уроки из конфликта на Украине и того, как Запад может объединяться против общего врага. Отсутствие общих границ с европейцами и американцами играет ему на руку. Но при этом Пекин хочет принять в отношении Запада превентивные меры, поскольку тот может ввести экономические санкции и принять военные меры против любой страны мира.

Европейцы также извлекли уроки из украинского конфликта. Они поняли, насколько опасно слепо подчиняться Америке. Европа должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время своего визита в Пекин. Он озвучил то, о чём на протяжении последних месяцев говорят в кулуарах во всех европейских странах.

Соединенные Штаты по-разному относятся к своим союзникам, исходя из объема помощи, в которой они нуждаются, и чем больше их потребность, тем большее давление они оказывают для достижения своих интересов. В международных отношениях для их участников нет ничего гарантированного, но Вашингтон иногда проводит "эгоистичную" политику, поддерживая своих партнеров в преодолении их кризисов и проблем в целом.

Отсюда вопрос: какова позиция Европы в отношении французских усилий по урегулированию украинского кризиса с помощью Китая? В интересах ли европейцев, чтобы Пекин стал посредником в урегулировании конфликта, который их непосредственно затрагивает? Являются ли усилия Макрона подтверждением того, что Франция не хочет противостоять Китаю и не собирается участвовать в развязывании войны против него на Тайване?

Германия тоже не хочет вступать в соперничество с Китаем и помогать Америке развязать против него войну в Азии, несмотря на жесткие позиции некоторых официальных лиц в европейском блоке, призывающие разорвать отношения с Китаем, пока тот не откажется от России. Но это всего лишь дипломатические заявления, цель которых сохранить украинское досье во главе европейских интересов.

Пока европейцы, а, точнее, ведущие страны Евросоюза, не поддержат развязывание конфликта с Китаем, Соединенные Штаты не прекратят конфронтацию с Россией. К слову, эта конфронтация дорого обходится американской казне, но польза от неё якобы велика. В Белом доме есть те, кто считает, что это приведет к распаду России на несколько независимых государств, которые впоследствии вступят в НАТО.

Соединенные Штаты не перестанут делать ставку на "уничтожение" России посредством украинского конфликта. Администрация Байдена тайком оказывает давление на украинцев, чтобы те отказались от диалога с Кремлем или согласились на него только при условии полного вывода российских войск с территории страны, включая Крым. Но это не помешает Путину начать переговоры, если ему предложат соответствующую компенсацию.

Чем можно соблазнить российского президента? Смогут ли это сделать Франция и Китай? Возможно, украинским областям, недавно вошедшим в состав России, разрешат провести референдум о независимости под эгидой ООН, а Киев раз и навсегда уступит Крым. Или, возможно, Украина откажется от вступления в НАТО, а Москва восстановит свои добрососедские отношения с Евросоюзом.

Чего бы ни ждал Путин, Париж не может единолично принимать решения без одобрения столиц Евросоюза. Но альянс не был един во взаимоотношениях с Москвой в мирное время, не говоря уже о том, что происходит сейчас. Кроме того, Европа находится под контролем Соединенных Штатов, так как же она может им противостоять и настаивать на возобновлении отношений с Россией?

Любые уступки России будут означать капитуляцию для Украины. На такое она согласна пойти только в принудительном порядке. Подобное может произойти, если Запад прекратит поставлять Киеву оружие или Украину исключат из любых военных уравнений НАТО. Но в обоих случаях европейцы и американцы будут привержены восстановлению Украины и установлению окончательных границ с Россией.

Реальность такова, что все пути переговоров между Москвой и Киевом пролегают через Вашингтон, несмотря на стремление Китая и других стран выступить посредниками. И никто не сядет за стол переговоров до следующих президентских выборов в Соединенных Штатах. Другими словами, судьба этого конфликта решится только в 2024 году.

В текущем году и русские, и украинцы сделают все возможное, чтобы упрочить свои позиции. Это станет отправной точкой для любых пятисторонних переговоров, в которых примут участие Москва, Брюссель, Вашингтон, Киев и Пекин. Если усилия Макрона увенчаются успехом, то первое слово в Европе будет за Парижем, но нет никаких гарантий, что результаты будут многообещающими.

Успех этих переговоров зависит от многих факторов, в частности от возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Правда, Макрон этому не очень обрадуется. Однако бывший американский лидер утверждает, что знает, как положить конец российско-украинскому конфликту. Либо он вознаградит Францию ​​за её стремление к миру в Европе, либо его действия возымеют обратный эффект.