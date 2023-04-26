Командир вертолета Ми-35 раскрыл тактику преодоления украинской ПВО

Командир вертолета Ми-35 рассказал о тактике "огибания" рельефа для преодоления ПВО врага

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-35 используют тактику максимального "огибания" рельефа, чтобы минимизировать риск оказаться под огнем ПВО противника, рассказал командир вертолета с позывным "Кабан", соответствующее видео предоставило Минобороны.

"Используем тактику с максимальным огибанием рельефа, дабы минимизировать попадание под ПВО противника, в зависимости от условий, от лесопосадок, проводок, ближайшей обстановки, потому что бывает высота доходит и до 40 метров, а бывает возможность идти и на трех-пяти метрах", - рассказал пилот.

Как отметил летчик, благодаря своей надежности техника иногда вытаскивала из таких "передряг", что в "голове даже не обрисовать".

"Самое сложное – это уход от противодействия противника, когда наше оборудование показывает, что по нам идет атака, либо облучение какое-то, в этот момент ты максимально используешь возможности человека. Машина рассчитана на меньшие возможности, но она вывозит, она помогает, она ни разу не подводила", - добавил "Кабан".

Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолет, предназначен для уничтожения бронетехники противника, огневой поддержки сухопутных войск, перевозки грузов и десанта. Экипаж состоит из двух человек. Машина может развивать скорость до 300 километров в час.