Войти
РИА Новости

Командир вертолета Ми-35 раскрыл тактику преодоления украинской ПВО

306
0
0
Вертолет Ми-35М в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Вертолет Ми-35М в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости

Командир вертолета Ми-35 рассказал о тактике "огибания" рельефа для преодоления ПВО врага

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Экипажи вертолетов Ми-35 используют тактику максимального "огибания" рельефа, чтобы минимизировать риск оказаться под огнем ПВО противника, рассказал командир вертолета с позывным "Кабан", соответствующее видео предоставило Минобороны.

"Используем тактику с максимальным огибанием рельефа, дабы минимизировать попадание под ПВО противника, в зависимости от условий, от лесопосадок, проводок, ближайшей обстановки, потому что бывает высота доходит и до 40 метров, а бывает возможность идти и на трех-пяти метрах", - рассказал пилот.



Как отметил летчик, благодаря своей надежности техника иногда вытаскивала из таких "передряг", что в "голове даже не обрисовать".

"Самое сложное – это уход от противодействия противника, когда наше оборудование показывает, что по нам идет атака, либо облучение какое-то, в этот момент ты максимально используешь возможности человека. Машина рассчитана на меньшие возможности, но она вывозит, она помогает, она ни разу не подводила", - добавил "Кабан".

Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолет, предназначен для уничтожения бронетехники противника, огневой поддержки сухопутных войск, перевозки грузов и десанта. Экипаж состоит из двух человек. Машина может развивать скорость до 300 километров в час.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-35
Похожие новости
05.07.2007
Венесуэла рассматривает возможность закупок новых вооружений в России - Уго Чавес
06.06.2007
Утверждено решение о выплате "Роствертолом" дивидендов за 2006 год
15.03.2007
В преддверии обновления. Для Индии модернизация авиатехники столь же необходима, как и закупка новых образцов
25.01.2007
В Венесуэлу доставлена вторая партия российских вертолетов
05.12.2006
"Рособоронэкспорт" планирует поставить в текущем году за рубеж тренажеров на $200 млн
07.11.2006
Новый российский боевой вертолет Ми-28НЭ предлагается для поставки на экспорт
18.04.2007
МВЗ им. Миля
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 10:14
  • 2
Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада
  • 26.04 10:05
  • 48450
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 05:13
  • 5
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 26.04 01:55
  • 13
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 21:26
  • 58
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 25.04 20:59
  • 2449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 15:20
  • 3
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 15:11
  • 1
Крупнейший корабль Королевских ВМС Великобритании разберут на части
  • 25.04 15:08
  • 2
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО
  • 25.04 10:23
  • 2
Расчет специального бронепоезда "Байкал" продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО
  • 25.04 10:22
  • 2
ВС РФ уничтожили "Искандерами" 60 бойцов "Грузинского легиона" в Константиновке
  • 25.04 09:17
  • 1
В военной академии в Костроме обучают собак обнаруживать беспилотники
  • 25.04 09:14
  • 1
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу