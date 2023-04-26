Подлодка ТОФ атаковала в Японском море субмарину "противника"

Подводная лодка проекта "Варшавянка" ТОФ атаковала в Японском море субмарину "противника"

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр – РИА Новости. Подводная лодка проекта "Варшавянка" Тихоокеанского флота на учениях в Японском море атаковала субмарину "противника" практической учебной торпедой, сообщает ТОФ.

"Две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Варшавянка" Приморской флотилии разнородных сил ТОФ провели в Японском море тактическое противолодочное учение по поиску и уничтожению субмарины условного противника. Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота", - говорится в сообщении.

Одна из подводных лодок заняла позицию в назначенном районе и обнаружила подлодку, обозначавшую субмарину "противника". После непродолжительного контакта экипаж атаковал подводную цель практической учебной торпедой. Далее подводная лодка отработала послезалповое маневрирование и скрытно покинула район.

Субмарина, игравшая роль противника, провела маневр уклонения от торпеды.

Действия пары подводных лодок в море обеспечивал корвет ТОФ "Громкий".