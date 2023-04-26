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РИА Новости

Источник: танки Т-14 "Армата" начали применять в зоне СВО

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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Российские военные начали применять танки Т-14 "Армата" для ведения огня по позициям ВСУ

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Вооруженные силы России начали применять новейшие танки Т-14 "Армата" для ведения огня по украинским позициям, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Российские войска начали применять новейшие танки "Армата" для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "танки Т-14 "Армата" в зоне СВО получили дополнительную защиту борта от противотанковых боеприпасов".

Начиная с конца прошлого года экипажи Т-14 "Армата" проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса, добавил источник.

Впервые в боевых условиях танки "Армата" опробовали в Сирии.

Основной танк Т-14 "Армата" разработан в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ). Особенность его компоновки — необитаемая башня, три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле, расположенной в передней части корпуса. Танк имеет комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту "Малахит" и комплекс активной защиты "Афганит".

Основное вооружение машины — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять новые управляемые ракеты с дальностью восемь километров.

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