Фрегат "Адмирал Григорович" пройдет ремонт после боевой вахты в Средиземноморье

Ремонт сделают на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", сообщил источник

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Ракетный фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) после боевой службы в составе российской Средиземноморской эскадры пройдет ремонт на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ России.

"Планируется, что после службы в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море фрегат "Адмирал Григорович" в мае-июне пройдет плановый ремонт на ПСЗ, заводе - изготовителе корабля", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Ранее в некоторых СМИ появились фотографии отряда кораблей ВМФ России при прохождении Гибралтара, среди которых был фрегат "Адмирал Григорович", корветы "Стойкий" и "Сообразительный".

Фрегат "Адмирал Григорович" проекта 11356 несет два универсальных корабельных стрельбовых комплекса на 8 ракет "Калибр-НК" или "Оникс" каждый. Кроме него в составе ЧФ еще два корабля этого проекта.