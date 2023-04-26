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ТАСС

Фрегат "Адмирал Григорович" пройдет ремонт после боевой вахты в Средиземноморье

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Корабль проекта 11356 «Адмирал Григорович». Фото: пресс-служба Минобороны РФ
Корабль проекта 11356 «Адмирал Григорович». Фото: пресс-служба Минобороны РФ.

Ремонт сделают на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", сообщил источник

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Ракетный фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота (ЧФ) после боевой службы в составе российской Средиземноморской эскадры пройдет ремонт на Прибалтийском судостроительном заводе (ПСЗ) "Янтарь". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ России.

"Планируется, что после службы в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море фрегат "Адмирал Григорович" в мае-июне пройдет плановый ремонт на ПСЗ, заводе - изготовителе корабля", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Ранее в некоторых СМИ появились фотографии отряда кораблей ВМФ России при прохождении Гибралтара, среди которых был фрегат "Адмирал Григорович", корветы "Стойкий" и "Сообразительный".

Фрегат "Адмирал Григорович" проекта 11356 несет два универсальных корабельных стрельбовых комплекса на 8 ракет "Калибр-НК" или "Оникс" каждый. Кроме него в составе ЧФ еще два корабля этого проекта. 

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Проекты
1135 Буревестник
Калибр КР
ЧФ
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