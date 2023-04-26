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Поставленная Францией вооруженным формированиям Киева 155-мм самодвижущаяся пушка TRF1 впервые уничтожена российскими бойцами. На минувшей неделе были обнародованы кадры ее поражения "Ланцетом".

Как отмечает проект "РГ: русское оружие",украинские боевики попытались замаскировать свои позиции, однако им это не помогло. Разведывательный беспилотник обнаружил вражеское расположение, после чего туда прилетел дрон-камикадзе. Не спасли даже специальные сетчатые экраны.

Взрыв российского высокоточного боеприпаса вызвал сильный пожар, причем пламя с орудия перекинулось на сухую траву.

Затем в Сети появилась фотография, подтверждающая уничтожение этого иностранного "подарка", искореженные останки которого перевозились в тыл на открытой платформе грузового автомобиля.

Первая информация о возможных поставках TRF1 была обнародована в сентябре прошлого года. Французские военные практически отказались от эксплуатации такой техники, так как на вооружение были приняты более совершенные самоходки CAESAR на колесных шасси.

Данное изделие концерта GIAT не относится к числу компактных, боевая масса превышает 10000 кг, а общая длина - десять метров.

Максимальная дальность применения обычных осколочно-фугасных снарядов - 24000 метров, активно-реактивных - до 30000 метров. Скорострельность может доходить до шести выстрелов в минуту. Расчет - семь человек.

Особенностью пушки является модная в 70-80-е годы опция самодвижения с помощью собственного двигателя, считалось, что артсистемы в случае необходимости должны иметь возможность менять свои позиции. Максимальная скорость при этом - около 8 км/ч.