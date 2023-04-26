"Москва никуда не исчезнет". Запад призвали вернуть Россию "в семью"

TNI: Запад призвали доказать Путину преимущества переговоров с Украиной

После начала конфликта на Украине Запад принял в отношении России крайне враждебную политику, которая обречена на провал, пишет TNI. Куда лучше иная стратегия — подтолкнуть Москву к переговорам, показав Путину преимущества, которые она получит от диалога, и "вернуть ее в европейскую семью".

Члены НАТО и сама Украина должны найти приемлемую модель для поддержания контактов с Россией после конфликта.

Отвечая недавно на вопросы, какие у его страны есть планы по налаживанию отношений с Россией после окончания конфликта на Украине или какие предложения его государство поддержит, высокопоставленный депутат парламента из государства — члена НАТО сказал: "Никаких. По крайней мере, пока Путин находится у власти". Это серьезная ошибка, и не только из-за внутренних качеств и возможностей России, но и из-за ее отношений с другими странами, особенно с Китаем. Члены НАТО и сам Киев должны найти приемлемую модель для поддержания контактов с Москвой после остановки вооруженных действий.

Движущей силой политики Украины и членов Североатлантического альянса по отношению к России является их вполне ощутимая злоба по отношению к Кремлю. <...>

Президент Владимир Зеленский поставил перед собой недвусмысленную цель: "Мы остановимся только тогда, когда вернем границы 1991 года. Мы возвратим украинский флаг во все уголки нашей страны". Такое вполне понятное стремление наверняка не под силу ВСУ. Однако и Россия вряд ли исполнит обозначенные Путиным планы. <...> Тем не менее ни одна из сторон пока не хочет договариваться о прекращении огня, чтобы противостоящие друг другу войска, как и в годы Первой мировой войны, окопались на неопределенное время в траншеях, которыми изрыта половина Донбасса.

Зеленский верно отметил, что 2023 год будет ключевым для Украины и для достижения ее целей. ВСУ должны в этом году переломить ход вооруженного конфликта и добиться значительных успехов, отодвинув русских на востоке и на юге. Если они не смогут этого сделать, ход военных действий будет явно не в их пользу, а в пользу Москвы. Либо же ситуация зайдет в тупик. Украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии горя и отчаяния, с которыми он столкнулся. Его удивительная доблесть, стойкость и упорное сопротивление не могут длиться вечно. Кроме того, ресурсы Киева, а также экономическая, политическая и военная помощь стран-союзниц небесконечны. Это не предвещает победу Москвы, а означает лишь то, что часть Донбасса и основная часть Крыма, если не весь полуостров, останутся под контролем России. Таким образом, юридические границы рано или поздно придется приводить в соответствие с существующими реалиями. Союзники Украины должны совместно с Киевом разработать и осуществить реалистичную стратегию на 2023 год, а также помочь Зеленскому одержать победу, которая будет приемлема для украинцев и достижима для страны.

Несмотря на возмущение НАТО российской "агрессией" <...>, международный остракизм вряд ли можно назвать продуманным рецептом отношений с такой большой и важной страной, как Россия, после того, как эта кровавая бойня будет прекращена или ее накал пойдет на спад. Государственная мудрость требует дальновидной и проницательной оценки долгосрочной и краткосрочной политики. Москва никуда не исчезнет <...>.

Если гнев и враждебность останутся отличительной характеристикой поведения стран НАТО по отношению к России, в результате появится длинная линия конфронтации, которая протянется от Баренцева моря через восточные рубежи Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии и Украины до Черного моря, а может, и до Средиземного моря, в зависимости от позиции Турции. По сути дела, вернется холодная война, только на 700 километров восточнее. Будет очерчена граница враждебности между целыми цивилизациями, у каждой из которых огромные армии и экономики, а также ядерные арсеналы, позволяющие им превратить друг друга в радиоактивные развалины. Тридцать лет назад окончилась холодная война, и ей на смену пришел мир, пусть даже непрочный и весьма условный. И вот теперь все может измениться и вернуться на круги своя. Безусловно, это не единственный и далеко не лучший вариант.

"Оправданный" гнев в отношении Москвы не должен ослеплять политиков, которым следует понимать: Россия — это огромная страна с большими запасами людских и природных ресурсов, федерация республик, самое большое государство на планете, охватывающее 11 часовых поясов, своего рода империя. Более того, у нее долгая история, и она считает себя великой евразийской державой, триста лет обладавшей имперским статусом. У нее весьма мощные вооруженные силы <...>, у нее есть ядерное оружие и системы доставки, способные уничтожить противника <...>. Кроме того, даже если Запад подвергнет ее остракизму, Россию невозможно отделить от остального мира. И, хотя она заплатит высокую цену в случае изоляции США и Европой, столько же заплатят и те страны, которые попытаются ее исключить. И, наконец, не в интересах Вашингтона допускать, чтобы Москва сближалась с Пекином, потому что в этом случае появится настоящий колосс, бросающий вызов Америке. Россия — это не какой-то там едва заселенный атолл в Тихом океане, и обращаться с ней как с таким атоллом — это глупость, высокомерие и бессмыслица, курс, который обречен на провал.

Но есть стратегия получше. Если это возможно, надо побудить Путина (или его преемника) во главе России с ее <...> вооруженными силами и экономикой к переговорам в поисках приемлемого решения, а также показать ему вполне конкретные выгоды от согласия на такой диалог. К ним относится возвращение страны в мировую торговлю, снятие санкций и, в отличие от периода после холодной войны, отношение к ней как к великой державе, без того унижения, которое она испытала в 1990-е годы. Вместо полного отказа поддерживать отношения, Москву <...> надо по мере возможности вернуть в европейскую семью, но не как просителя, умоляющего начальство о снисходительности. Для этого не надо будет ограничивать помощь Украине и проявлять сдержанность в отражении "варварской российской агрессии". Надо лишь, чтобы в этом процессе применялся не только кнут, но и пряник. А союзники по НАТО должны иметь в виду, что цель — это улучшение ситуации, а не ухудшение.

Автор: Джеральд Хайман — с 2007 года работает старшим советником в Центре стратегических и международных исследований. С 1990 по 2007 годы занимал разные должности в USAID, с 2002 по 2007 годы возглавлял там офис демократии и государственного управления.