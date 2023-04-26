Войти
ИноСМИ

"Москва никуда не исчезнет". Запад призвали вернуть Россию "в семью"

381
0
0
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Астапкович

TNI: Запад призвали доказать Путину преимущества переговоров с Украиной

После начала конфликта на Украине Запад принял в отношении России крайне враждебную политику, которая обречена на провал, пишет TNI. Куда лучше иная стратегия — подтолкнуть Москву к переговорам, показав Путину преимущества, которые она получит от диалога, и "вернуть ее в европейскую семью".

Члены НАТО и сама Украина должны найти приемлемую модель для поддержания контактов с Россией после конфликта.

Отвечая недавно на вопросы, какие у его страны есть планы по налаживанию отношений с Россией после окончания конфликта на Украине или какие предложения его государство поддержит, высокопоставленный депутат парламента из государства — члена НАТО сказал: "Никаких. По крайней мере, пока Путин находится у власти". Это серьезная ошибка, и не только из-за внутренних качеств и возможностей России, но и из-за ее отношений с другими странами, особенно с Китаем. Члены НАТО и сам Киев должны найти приемлемую модель для поддержания контактов с Москвой после остановки вооруженных действий.

Движущей силой политики Украины и членов Североатлантического альянса по отношению к России является их вполне ощутимая злоба по отношению к Кремлю. <...>

Президент Владимир Зеленский поставил перед собой недвусмысленную цель: "Мы остановимся только тогда, когда вернем границы 1991 года. Мы возвратим украинский флаг во все уголки нашей страны". Такое вполне понятное стремление наверняка не под силу ВСУ. Однако и Россия вряд ли исполнит обозначенные Путиным планы. <...> Тем не менее ни одна из сторон пока не хочет договариваться о прекращении огня, чтобы противостоящие друг другу войска, как и в годы Первой мировой войны, окопались на неопределенное время в траншеях, которыми изрыта половина Донбасса.

Зеленский верно отметил, что 2023 год будет ключевым для Украины и для достижения ее целей. ВСУ должны в этом году переломить ход вооруженного конфликта и добиться значительных успехов, отодвинув русских на востоке и на юге. Если они не смогут этого сделать, ход военных действий будет явно не в их пользу, а в пользу Москвы. Либо же ситуация зайдет в тупик. Украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии горя и отчаяния, с которыми он столкнулся. Его удивительная доблесть, стойкость и упорное сопротивление не могут длиться вечно. Кроме того, ресурсы Киева, а также экономическая, политическая и военная помощь стран-союзниц небесконечны. Это не предвещает победу Москвы, а означает лишь то, что часть Донбасса и основная часть Крыма, если не весь полуостров, останутся под контролем России. Таким образом, юридические границы рано или поздно придется приводить в соответствие с существующими реалиями. Союзники Украины должны совместно с Киевом разработать и осуществить реалистичную стратегию на 2023 год, а также помочь Зеленскому одержать победу, которая будет приемлема для украинцев и достижима для страны.

Несмотря на возмущение НАТО российской "агрессией" <...>, международный остракизм вряд ли можно назвать продуманным рецептом отношений с такой большой и важной страной, как Россия, после того, как эта кровавая бойня будет прекращена или ее накал пойдет на спад. Государственная мудрость требует дальновидной и проницательной оценки долгосрочной и краткосрочной политики. Москва никуда не исчезнет <...>.

Если гнев и враждебность останутся отличительной характеристикой поведения стран НАТО по отношению к России, в результате появится длинная линия конфронтации, которая протянется от Баренцева моря через восточные рубежи Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии и Украины до Черного моря, а может, и до Средиземного моря, в зависимости от позиции Турции. По сути дела, вернется холодная война, только на 700 километров восточнее. Будет очерчена граница враждебности между целыми цивилизациями, у каждой из которых огромные армии и экономики, а также ядерные арсеналы, позволяющие им превратить друг друга в радиоактивные развалины. Тридцать лет назад окончилась холодная война, и ей на смену пришел мир, пусть даже непрочный и весьма условный. И вот теперь все может измениться и вернуться на круги своя. Безусловно, это не единственный и далеко не лучший вариант.

"Оправданный" гнев в отношении Москвы не должен ослеплять политиков, которым следует понимать: Россия — это огромная страна с большими запасами людских и природных ресурсов, федерация республик, самое большое государство на планете, охватывающее 11 часовых поясов, своего рода империя. Более того, у нее долгая история, и она считает себя великой евразийской державой, триста лет обладавшей имперским статусом. У нее весьма мощные вооруженные силы <...>, у нее есть ядерное оружие и системы доставки, способные уничтожить противника <...>. Кроме того, даже если Запад подвергнет ее остракизму, Россию невозможно отделить от остального мира. И, хотя она заплатит высокую цену в случае изоляции США и Европой, столько же заплатят и те страны, которые попытаются ее исключить. И, наконец, не в интересах Вашингтона допускать, чтобы Москва сближалась с Пекином, потому что в этом случае появится настоящий колосс, бросающий вызов Америке. Россия — это не какой-то там едва заселенный атолл в Тихом океане, и обращаться с ней как с таким атоллом — это глупость, высокомерие и бессмыслица, курс, который обречен на провал.

Но есть стратегия получше. Если это возможно, надо побудить Путина (или его преемника) во главе России с ее <...> вооруженными силами и экономикой к переговорам в поисках приемлемого решения, а также показать ему вполне конкретные выгоды от согласия на такой диалог. К ним относится возвращение страны в мировую торговлю, снятие санкций и, в отличие от периода после холодной войны, отношение к ней как к великой державе, без того унижения, которое она испытала в 1990-е годы. Вместо полного отказа поддерживать отношения, Москву <...> надо по мере возможности вернуть в европейскую семью, но не как просителя, умоляющего начальство о снисходительности. Для этого не надо будет ограничивать помощь Украине и проявлять сдержанность в отражении "варварской российской агрессии". Надо лишь, чтобы в этом процессе применялся не только кнут, но и пряник. А союзники по НАТО должны иметь в виду, что цель — это улучшение ситуации, а не ухудшение.

Автор: Джеральд Хайман — с 2007 года работает старшим советником в Центре стратегических и международных исследований. С 1990 по 2007 годы занимал разные должности в USAID, с 2002 по 2007 годы возглавлял там офис демократии и государственного управления.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Латвия
Норвегия
Россия
США
Турция
Украина
Финляндия
Эстония
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
30.05.2022
Стоит ли толкать великую державу
01.12.2020
Россия на грани: разоблачен план Москвы по завоеванию мира, Путину «есть от чего занервничать» (Daily Express, Великобритания)
03.12.2019
Чжунго цзюнван (Китай): военное сдерживание США России набирает обороты
29.03.2017
Россия против НАТО (iDNES.cz, Чехия)
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
01.12.2014
Если завтра война
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.04 10:14
  • 2
Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада
  • 26.04 10:05
  • 48450
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 05:13
  • 5
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 26.04 01:55
  • 13
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 21:26
  • 58
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 25.04 20:59
  • 2449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 15:20
  • 3
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 15:11
  • 1
Крупнейший корабль Королевских ВМС Великобритании разберут на части
  • 25.04 15:08
  • 2
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО
  • 25.04 10:23
  • 2
Расчет специального бронепоезда "Байкал" продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО
  • 25.04 10:22
  • 2
ВС РФ уничтожили "Искандерами" 60 бойцов "Грузинского легиона" в Константиновке
  • 25.04 09:17
  • 1
В военной академии в Костроме обучают собак обнаруживать беспилотники
  • 25.04 09:14
  • 1
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу