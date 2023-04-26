План США по России провалился. Китай отказался ее бросить

TNI: американская политика сдерживания Китая из-за России дала только частичный результат

Политика сдерживания США в адрес Китая дала определенный результат: Пекин отказался поставлять Москве оружие, пишет TNI. Однако успех оказался частичным: от экономической и политической поддержки китайцы отказываться не собираются.

На этот успешный пример принудительной дипломатии США стоит обратить внимание.

Совсем недавно удалось предотвратить крупный кризис в американо-китайских отношениях. Выступая 14 апреля на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заверил: "Что касается экспорта товаров военного назначения, Китай занимает осмотрительную и ответственную позицию. Китай не будет поставлять оружие сторонам украинского конфликта и будет контролировать экспорт товаров двойного назначения в соответствии с существующими законами и правилами".

Этот эпизод — классический случай теории сдерживания в действии. Это успешный пример того, как Соединенные Штаты практикуют принудительную дипломатию, чтобы удержать Китай от оказания военной помощи России. Администрация Байдена несколько раз прямо предупреждала Пекин не оказывать Москве военную помощь. В ходе тщательных и неоднократных размышлений, длившихся чуть более года, Китай взвесил возможные издержки и выгоды и воспринял предостережения.

Год предупреждений

Но не все было так просто. Этот дипломатический успех США одно время был близок к провалу. Недавняя утечка данных американской разведки, организованная Джеком Тейшейрой, военнослужащим Национальной гвардии ВВС из штата Массачусетс, дала нам об этом некоторое представление. Согласно сводке американской разведки от 23 февраля, Центральная военная комиссия Китая "одобрила поэтапные поставки" оружия России и хотела, чтобы это держалось в строгом секрете. Однако в какой-то момент между этой датой и 14 апреля Пекин изменил свое мнение.

Чтобы лучше понять, почему Китай решил пока не поставлять оружие в Россию, необходимо подчеркнуть решающую роль серии прямых предупреждений, с которыми Вашингтон более года обращался к Пекину.

Первое предупреждение прозвучало в марте 2022 года во время встречи советника по национальной безопасности Джейка Салливана с Ян Цзечи, который тогда руководил Центральной комиссией по иностранным делам Коммунистической партии Китая. По словам Салливана, "мы прямо и в частном порядке сообщили Пекину, что крупномасштабные усилия по уклонению от санкций или помощь России в их обходе обязательно повлекут за собой тяжелые последствия".

В сентябре 2022 года Энтони Блинкен повторил это предупреждение во время разговора с Ван И, который на тот момент занимал пост министра иностранных дел Китая. Согласно отчету Госдепартамента об этой встрече, Блинкен "в очередной раз заявил, что Соединенные Штаты осуждают военную операцию России на Украине, и подчеркнул последствия, которые повлечет за собой решение КНР поддержать Россию".

Несколько месяцев спустя, на Мюнхенской конференции по безопасности 2023 года (проходила с 17 по 19 февраля), Блинкен повторил свои слова. Высокопоставленный чиновник Госдепартамента, причастный к американо-китайским контактам, проинформировал журналистов, что Блинкен "весьма прямолинейно предупредил о последствиях, которые повлечет за собой решение Китая оказать материальную поддержку России или помочь России в систематическом уклонении от санкций".

Процесс сдерживания требует сопровождать угрозы надежными сигналами о том, что, если предупреждение не будет учтено, последуют соответствующие санкции. Отчет о встрече Салливана, состоявшейся в марте 2022 года, "подчеркивал, как важно поддерживать открытыми каналы связи между Соединенными Штатами и Китаем". Согласно отчету о встрече Блинкена и Ван И в сентябре 2022 года, госсекретарь подчеркнул, что "Соединенные Штаты по-прежнему открыты для сотрудничества с КНР в тех областях, в которых интересы двух стран пересекаются". Как отмечалось в отчете о встрече, состоявшейся на полях Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля 2023 года, "США будут конкурировать и беззастенчиво отстаивать свои ценности и интересы, … но мы не хотим конфликта с КНР и не ищем новой холодной войны. Госсекретарь подчеркнул важность постоянного поддержания дипломатического диалога и открытых линий связи".

Наблюдения за поведением китайцев

Последовательные предупреждения Вашингтона в адрес Пекина, похоже, сработали. Но будет ли Китай придерживаться этой политики? Прежде чем мы обратимся к ответу на этот вопрос, стоит сделать два предварительных замечания.

Во-первых, никакое эмбарго не является непреодолимым. Китайские технологии двойного назначения на уровне, не определяющем конечный результат на поле боя, будут попадать в Россию, несмотря ни на что. Это объясняется целым рядом факторов: от стремления лиц, связанных с китайским государством, получить прибыль до проницаемости границ в XXI веке и роли третьих сторон. Действительно, рассекреченные документы, опубликованные администрацией Байдена в конце февраля 2023 года, свидетельствуют о том, что китайские навигационные системы двойного назначения, радары, беспилотники и средства радиоэлектронного подавления связи давно имеются в российских вооруженных силах. Вполне возможно, что Россия получает от Китая и другое высокотехнологичное оборудование, такое как полупроводники высокого уровня, передачу которых просто пока не зафиксировали.

Во-вторых, у Китая есть основания оказывать военную помощь России. Вашингтон предостерегает Пекин от поддержки Москвы, хотя сам, по данным Госдепартамента на четвертое апреля 2023 года, выделил Киеву 35,8 миллиарда долларов в виде военной помощи. С точки зрения Китая, это верх лицемерия. Однако при этом, как бы Пекин Москве не симпатизировал, заявление Цинь Гана подчеркивает тот факт, что у Китая есть еще более веские причины для сдержанности. Речь идет о том, что пока на карту не поставлено выживание путинского режима как такового, Пекин не будет оказывать Москве военную помощь, необходимую для того, чтобы переломить ход вооруженного конфликта.

Китай сохранит свое оружие

В целом стратегия Китая определяется политической логикой. Так что он, вероятно, по-прежнему будет проявлять сдержанность. Для этого есть три конкретные политические причины.

Во-первых, Пекин понимает опасность как эскалации конфликта на Украине, так и риск своего в него вовлечения. Китайские политики — трезвые реалисты. Они понимают, как важно поддерживать баланс между необходимостью помочь России и избежать вовлечения в конфликт, поскольку это вызовет гнев Запада и нанесет ущерб собственным национальным интересам Китая.

Определенные военные неудачи России на Украине вызвали критику в китайском стратегическом сообществе. В частности, выпуск ежедневной газеты Народно-освободительной армии Китая от 12 января 2023 года, ведущего официального военного периодического издания страны, содержит редкую прямую критику в адрес российской армии. Тот факт, что такой материал появился в уважаемой и авторитетной газете, показывает, какие настроения царят в Китае. Вывод очевиден: китайские стратеги понимают, что для изменения исхода конфликта в пользу Москвы нужно обеспечить такой уровень военной поддержки России, который будет политически неприемлем для Пекина. Они также прекрасно осознают, что выделение военной помощи рискует затянуть Китай в трясину, созданную альянсом НАТО во главе с США. Соответственно, Пекин проводит четкое различие между дипломатической и экономической поддержкой Москвы, с одной стороны, и военной помощью, с другой.

Во-вторых, решение предоставить России военную помощь, которая повлияет на исход конфликта, неизбежно вызовет экономические санкции против Пекина со стороны Брюсселя и Вашингтона, что поставит под угрозу перспективы экономического роста Китая. Внутренняя политическая легитимность КПК, особенно в эпоху после пандемии, зависит от ее способности обеспечить надежный возврат к устойчивому экономическому росту, который будет зависеть от торговли с ЕС и США. Евросоюз и Соединенные Штаты были главными торговыми партнерами Китая в 2021 году. На них приходилось 13,7% и 12,5% всей международной торговли страны соответственно.

Но на карту поставлено гораздо больше, чем объем торговли. Европейские технологии становятся все более важными для качества экономического развития Китая. В 2017 году Вашингтон перешел от политики "взаимодействия" к так называемой "стратегической конкуренцией" с Пекином. Это привело к резкому сокращению потока американских технологий, и теперь Китай больше зависит от Европы как от надежного альтернативного источника технологий. Военная поддержка Москвы поставит под угрозу доступ китайцев к ним.

Этот факт объясняет уступчивость в речи, с которой Ван И, в январе 2023 года назначенный на должность руководителя Центральной комиссии КПК по иностранным делам, обратился к европейским участникам Мюнхенской конференции по безопасности в феврале этого года. По словам Вана, "нам нужно спокойно подумать, особенно нашим друзьям в Европе, о том, какие усилия следует предпринять, чтобы остановить конфликт, какие должны быть рамки для установления прочного мира в Европе, какую роль должна сыграть Европа, чтобы проявить свою стратегическую автономию".

Наконец, в-третьих, Китай намерен создать себе более позитивный образ в мировой политике, особенно после пандемии коронавируса. В феврале этого года МИД Китая выпустил два важных документа. Первый содержал систематическую критику гегемонии США, его авторы подчеркивали, что Вашингтон злоупотребляет своей мощью для достижения собственных политических, военных, экономических, технологических и цивилизационных интересов. Второй документ более позитивным, в нем излагалась Пекинская инициатива глобальной безопасности (GSI) — китайская альтернатива американской модели мировой политики. При нынешнем положении вещей решение Китая оказать военную поддержку России подорвет эту инициативу, заставив многие государства рассматривать Пекин как посредника в том самом гегемонистском поведении, за которое он так критикует Соединенные Штаты.

Успех Вашингтона

В вопросе китайской военной помощи России политика сдерживания США частично сработала. Пекин, скорее всего, будет в ближайшее время проявлять сдержанность в отношении военной помощи Москве, но при этом продолжит активную дипломатическую и экономическую поддержку Кремля. На то, чтобы придерживаться этой политики, у Китая есть несколько причин: стремление избежать военных обязательств перед Россией, опасения, что выделение военной помощи вызовет экономические санкции со стороны Брюсселя и Вашингтона, и необходимость улучшить собственный международный имидж.

Пекин не станет предоставлять Москве военную помощи. России, похоже, придется довольствоваться тем, что у нее есть.

Автор: Николас Кху (NicholasKhoo) — адъюнкт-профессор университета Отаго в Новой Зеландии. Специализируется на внешней политике Китая, безопасности в Азии и политике великих держав.