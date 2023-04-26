AT: Украина нагло диктует американцам, за кого голосовать на президентских выборах

Заявление посла Украины в Британии Пристайко о том, что Киев рассчитывает на "разумных" кандидатов на выборах в США в 2024 году, – удивительная наглость, пишет American Thinker. Автор статьи не понимает, почему Вашингтон продолжает выписывать чеки "этим хамам".

С каких пор зависимое государство диктует государству-спонсору, кого ему выбирать?

По всей видимости, мы оказались именно в такой ситуации, поскольку Украина сейчас рассказывает нам, какого президента нам нужно выбрать в 2024 году.

Вот что пишет издание Newsweek:

"Высокопоставленный украинский дипломат заявил, что Киев надеется на „разумных” кандидатов на президентских выборах в Соединенных Штатах в 2024 году. По мнению украинских лидеров, двухпартийная поддержка Киева достаточно сильна, чтобы президентская гонка не смогла сорвать выделение ему жизненно важной финансовой и военной помощи, добавил дипломат.

Вадим Пристайко – посол Украины в Великобритании – сказал в интервью Newsweek, что приоритет Киева заключается в том, чтобы не допустить политизации его борьбы против Москвы.

„Если мы сможем этого избежать, будет отлично, – сказал Пристайко. – Если бы должность президента занял человек проукраинских взглядов, было бы идеально. Я не ожидаю, что президент окажется проукраинским – так нам хотелось бы характеризовать каждого. Нет, я хотел бы, чтобы кандидаты просто оказались бы разумными”".

Подтекст этого высказывания сводится к тому, что любой кандидат, который не поддерживает идею предоставить полный карт-бланш Украине – какие бы расходы это за собой ни повлекло и как бы долго ни тянулся военный конфликт, – в определенном смысле "неразумен".

А что Пристайко намеревается делать, если мы не выберем такого кандидата? Американцы как правило реагируют очень остро, когда иностранцы пытаются диктовать им, как нужно голосовать. Джон Керри убедился в этом на личном горьком опыте, когда британцы начали слать избирателям из Огайо письма с просьбой голосовать за него. Конечно, Пристайко этого не знает, но должен же быть какой-то здравый смысл.

В качестве аргумента в пользу своей точки зрения он привел тот факт, что Рон Десантис сначала заявил о нецелесообразности дальнейшей поддержки Украины, а затем, к сожалению, отказался от своих слов. Десантис, видите ли, проявил благоразумие.

А вот Трамп вызывает у Пристайко неподдельную досаду:

"В интервью Newsweek Пристайко заявил, что Украина уверена в глубокой двухпартийной поддержке.

„Они приближаются к моменту, когда им придется говорить полную противоположность тому, что говорят демократы, – отметил Пристайко, комментируя недавние высказывания Десантиса. – Он заявляет то, что найдет отклик у избирателей, потому что другая сторона политического спектра твердит обратное”.

„Нужно выступать радикально против, если вы хотите, чтобы вас заметили, если вы хотите выделиться из толпы, – добавил Пристайко. – Десантис изменил свою позицию, когда он и его команда осознали, что он зашел слишком далеко”.

Между тем высказывания Трампа вызывают больше беспокойства. Бывший президент США неоднократно вторил аргументам Кремля. В марте в беседе с Шоном Хэннити (Sean Hannity) на телеканале Fow News он сказал: „Главное – чтобы конфликт закончился прямо сейчас, потому что Украину уничтожают”.

Трамп также заявил, что он мог бы предотвратить специальную военную операцию, но только на таких условиях, которые были бы совершенно не приемлемы для Киева.

„В худшем случае я мог бы договориться о передаче некоторых территорий. Есть определенные районы, которые, честно говоря, являются русскоязычными. Но заключить сделку было можно”, – сказал бывший президент.

Пристайко, который занимал должность министра иностранных дел Украины, когда Трамп был президентом, сказал, что риторика бывшего американского лидера его сильно беспокоит: „Я все еще считаю, что можно очень многое сделать”".

Итак, с точки зрения Пристайко, позиция Трампа "неразумна"? Похоже, он забыл, что президент Трамп отправил Украине летальное оружие задолго до начала российской специальной военной операции и что до него администрация Обамы-Байдена отказывалась это сделать. В результате Украина не успела как следует вооружиться, и военные действия застали ее врасплох.

Хотя Пристайко выразил уверенность в двухпартийной поддержке, он все же отметил, что тем самым новым "разумным" президентом, вероятно, должен стать демократ. Он понял, что оказание поддержки Украине – независимо от того, насколько сильно она тормозит Соединенные Штаты, независимо от того, что она лишает Америку оружия и боеприпасов и делает ее бессильной против набирающего мощь Китая, – было решением демократов, поэтому поспешил подчеркнуть, что на самом деле это не так.

"По словам Пристайко, Украина не станет занимать чью-либо сторону.

„Если Украина хочет сыграть в ту или иную политическую партию – а я считаю, что многие страны пытаются это сделать в Соединенных Штатах, – мой единственный совет как бывшего министра иностранных дел – не делайте этого. Просто не делайте этого”, – сказал он.

„Картинка, засевшая у многих в головах, – что Украина каким-то образом связана с демократами, – неверна”, – добавил Пристайко.

Постоянные визиты влиятельных американских законодателей от обеих партий, по словам Пристайко, означают, что споры по Украине представляют собой не „ключевую проблему”, а скорее являются „их внутренними дебатами”.

Такие визиты очень важны, добавил он".

Визиты, которые проводятся в партийных целях, "очень важны"? Да неужели? Почему он так говорит?

Пристайко также продемонстрировал крайне искаженное представление о том, что происходит в штатах. Сначала он заявил, что помощь Украине поддерживают обе партии, а потом стал перечислять причины, почему это не так. Он сослался на то, что значительная доля тех выделенных на помощь им миллиардов была потрачена на контракты с консультантами. Возможно, это проблема касается многих из нас, жителей республиканских штатов?

Пристайко также по какой-то причине стал говорить о том, что импичмент президента Трампа и неспособность Украины встать на его защиту в связи с тем телефонным разговором, не заставят политика держать зло на Киев.

"Пристайко заявил, что Трамп вряд ли будет питать неприязнь к Киеву.

"Украина не имеет к этому отношения, – сказал он о первом импичменте президента. – Никто не может доказать, что он давил на Зеленского”.

"Все объясняли это с давлением по одному конкретному вопросу”, – сказал дипломат, имея в виду предполагаемое расследование в отношении Байдена. Но, добавил он, на самом деле основной темой телефонного разговора было „кое-что еще, чего я не собираюсь раскрывать по нашим собственным украинским причинам”".

Да? Почему же он не хочет раскрыть правду, и будь что будет? Все то дело об импичменте было выстроено на ложных утверждениях, а также действиях скользких бюрократов и лживых разоблачителей. Если бы та попытка импичмента увенчалась успехом – а такое вполне могло случиться, – неужели Украина продолжила бы действовать в своей беззаботной манере? Похоже, Трампу было что-то известно о коррумпированном участии Джо и Хантера Байденов в делах украинских олигархов. Похоже, в том деле было нечто большее, помимо ненависти глубинного государства по отношению к Трампу, учитывая, что Украина не захотела раскрыть правду. Хотелось бы нам знать, что они скрывали.

Но будьте уверены, Трампа не волнует, что украинцы пассивно пытались помочь демократам действовать по-своему, по сути, вмешиваясь в дела американского государства.

И после этого они пытаются убедить нас, что Трамп "неразумен"?

По всей видимости, Пристайко не осознает, что Трамп действует в интересах Соединенных Штатов и понимает, – США невыгодно ввязываться в конфликт, в котором невозможно выиграть без заключения той или иной сделки с русскими, – да, Украина не сумеет получить все, чего ей хочется, тем более что успех ее военной кампании сейчас практически всецело зависит от Америки. Кто выписывает чеки, тот и диктует условия – так уж повелось. Но, будучи неблагодарными получателями нашей помощи, украинцы продолжают указывать нам, что делать.

Неограниченное финансирование. Безоговорочная победа. Членство в НАТО. Ничем не ограниченное право Украины действовать как средневековое феодальное государство, находящееся в руках коррумпированного правящего класса, а не как полноценная западная демократия.

Это удивительная наглость – во многих смыслах, – и, черт возьми, это говорит дипломат.

Высказывания Пристайко перекликаются с поразительной грубостью другого высокопоставленного украинского дипломата – олуха, который оскорбил Илона Маска, восстановившего свою интернет-систему в рекордно короткие сроки после удара. Маска назвали "агентом России" только за то, что тот предложил сторонам сесть за стол переговоров, чтобы положить конец боевым действиям.

Помните это?

"В понедельник американский миллиардер Илон Маск спровоцировал бурю гнева со стороны высокопоставленных украинских чиновников, описав в Твиттере то, что, с его точки зрения, являлось наиболее вероятным результатом специальной военной операции России на Украине.

„Отвали – вот вам мой очень дипломатичный ответ, – написал посол Украины в Германии Андрей Мельник в ответ на твит Маска. – Единственным результатом будет то, что теперь ни один украинец никогда не купит вашу дерьмовую теслу. Так что удачи вам”".

Просто поразительно. Сначала они оскорбляют Маска, а теперь – американских избирателей. Кто эти хамы? Почему мы даем им деньги? Если они хотят получить помощь, возможно, пришло время сменить правительство в Киеве. Мы знаем, что Обама и Байден уже вмешивались в дела Украины таким образом. Видимо, эти персонажи теперь знают о демократии все и чувствуют себя всемогущими, получая деньги от Америки и отвечая ей на это хамством.

Автор статьи: Моника Шовальтер (Monica Showalter)