По просьбе Вашингтона Киев отложил удары по России в годовщину конфликта

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 21 декабря 2022 года.

WP: Украина готовила "массовые удары" по России 24 февраля, но США ее остановили

Украина намеревалась нанести удары по Москве и по черноморскому порту в Новороссийске в годовщину начала военной операции, пишет WP. В утекших документах Пентагона говорится, что Киев отложил операцию по просьбе США во избежание эскалации конфликта.

Дерзкие удары по глубокому тылу врага, запланированные главой киевской военной разведки Кириллом Будановым, встревожили чиновников в Вашингтоне.

В феврале, за несколько дней до годовщины российских военных действий на Украине, киевские чиновники планировали нападение на Москву.

Согласно секретному докладу Агентства национальной безопасности США, начальник управления военной разведки страны генерал-майор Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров готовиться к массовым ударам 24 февраля "всем, что есть в распоряжении у ГУР". Чиновники даже обдумывали морской удар с применением тротила по черноморскому порту Новороссийску — эта во многом символическая операция продемонстрировала бы способность Украины наносить удары вглубь вражеской территории.

22 февраля, за два дня до годовщины, ЦРУ выпустило новый секретный доклад: ГУР согласилось отложить удары по Москве "по просьбе Вашингтона". При этом документы, "слитые" на игровой сервер 21-летним сотрудником Национальной гвардии США, не объясняют ни кто именно вмешался, ни почему конкретно украинцы отказались от первоначальных планов.

Но они дают понять о напряженности, которой отмечен весь конфликт: Украина стремится перенести боевые действия на территорию России, но ее сдерживают США, чтобы не допустить эскалации и прямых столкновений между американскими и российскими войсками. Некоторые чиновники считают удары по России, особенно с применением поставленного США оружия, крайне рискованными, так как президент Владимир Путин в ответ может прибегнуть к тактическому ядерному оружию.

Однако загадочные взрывы и налеты беспилотников в России не прекращаются. Украинские чиновники комментирую их уклончиво: намекают на свою причастность, но прямой ответственности не берут.

Операции на территории врага подпадают под компетенцию ГУР. Буданов, амбициозный 37-летний генерал и восходящая звезда украинской армии, не признаёт, что за терактами стоит его ведомство. Но предостерег, что они не прекратятся.

"Это разрушило их иллюзию безопасности, — заявил Буданов в январском интервью The Washington Post. — Есть люди, которые закладывают взрывчатку. Есть беспилотники. И покуда не будет восстановлена территориальная целостность Украины, проблемы внутри России не прекратятся".

В частном порядке американские и европейские чиновники восхищаются Будановым. Но его дерзость заставляет их понервничать.

13 февраля, в день, когда, согласно документам АНБ, Буданов приказал одному из своих офицеров готовиться к операции (предположительно, к удару по Новороссийску), США в очередной раз призвали своих граждан покинуть Россию. Предвосхищало ли предостережение готовящийся украинский удар или нет, неизвестно, однако оно стало символом обеспокоенности Вашингтона символическими ударами в годовщину конфликта.

Буданов прославился громкими заявлениями, к которым многие западные чиновники относятся скептически. В частности, он утверждал, что Путин неизлечимо болен (американская разведка это опровергла) и что у него несколько двойников. Кроме того, Буданов буквально излучает уверенность, что Украина — и притом очень скоро. Так, он заявил, что Киев вернет Крым — вооруженный до зубов полуостров — уже этим летом. Однако, судя по "сливам", американская разведка считает такой сценарий маловероятным.

Из документов также явствует, что американская разведка следит за Будановым — правда, похоже, для него самого это не новость: в ходе прошлых интервью он включал у себя в кабинете музыку или помехи.

Похоже, вмешательство Вашингтона увенчалось лишь частичным успехом. "Ничто не предвещает, что СБУ отложила свои планы нападения на Москву примерно в тот же день", — говорится в докладе ЦРУ. СБУ отвечает за госбезопасность, подчиняется непосредственно президенту и проводит собственные операции.

Свой огонь Украина, похоже, сдерживала недолго. Всего через неделю после годовщины Москва во всеуслышание обвинила Киев в ударах беспилотниками по инфраструктуре, в том числе вблизи Москвы.

Украина по-прежнему пытается перенести боевые действия за пределы своих границ, говорится в секретных документах. В частности, утверждается, что ведомство Буданова планировало нападение на членов российской ЧВК "Вагнер", чьи сотрудники помогают правительству Мали обеспечивать безопасность и обучают военных африканской страны.

"Неизвестно ни на какой стадии находятся операции в Мали, ни получило ли ГУР разрешение на выполнение своих планов", — утверждается в документе АНБ.

ГУР также разработала планы тайных атак по российским силам в Сирии благодаря секретной поддержке курдов. Президент Владимир Зеленский их остановил, однако в одном из документов разведки подробно описывается, что ведомству Буданова по силам диверсии, в которых не удастся уличить украинское правительство.

Чиновники в Вашингтоне и Европе критиковали Украину за удары за пределами ее территории, которые, по их мнению, зашли слишком далеко. После того, как в августе под Москвой в результате взрыва заминированного автомобиля погибла Дарья Дугина (по всей видимости, бомба предназначалась ее отцу — российскому националисту, чьи работы во многом сформировали кремлевскую идеологию насчет Украины), западные чиновники дали понять Зеленскому, что считают причастными его оперативников. По словам официальных лиц, это нападение было расценено как провокация, которая могла привести к жесткому ответу России.

Чиновники США также обеспокоены тем, что Пекин увидит в атаках Украины по территории России "возможность выставить НАТО агрессором" и упрочит поддержку Москвы, если сочтет это достаточным поводом.

Пока что чиновники не видят признаков, что Китай оказывает России смертоносную военную помощь. Однако украинский удар по Москве с применением поставленного США или НАТО оружия наверняка убедит Пекин в том, что "Вашингтон несет прямую ответственность за эскалацию конфликта" и даст ему предлог вооружать Россию, заключает анализ.

США запрещают Украине бить по России американским оружием. Один украинский чиновник на условиях анонимности привел в пример декабрьский удар по базе стратегических бомбардировщиков в Энгельсе. По его словам, он был нанесен беспилотником украинского производства, и это доказательство, что Киев придерживается правил, навязанных Вашингтоном.

В частном порядке украинские чиновники давно признают, что часть военных операций Киева де-факто контролируют США. Так, Киев запускает передовые ракетные системы американского производства лишь по предоставленным США координатам — это обеспечивает точность ударов и экономит боеприпасы.

Один высокопоставленный украинский чиновник сказал, что согласие Киева не бить по определенным целям и координировать шаги с американцами должно убедить Вашингтон предоставить более современное оружие большей дальности — в частности, армейский тактический ракетный комплекс ATACMS с радиусом поражения до 300 километров. Однако чиновники администрации Байдена отказались, сославшись на его малую численность и риск, что Россия сочтет это провокацией.

Удары по России подняли моральный дух украинцев, которые стали называть клубы дыма от таинственных взрывов "бавовной" или "хлóпком" (игра слов: хлóпок — хлопóк). В магазинах продаются футболки с цветущими на стенах Кремля хлопковыми цветами, а букеты хлопка стали популярным подарком.

Наконец, мишенью для атак может стать и сам Путин. По соображениям безопасности он недавно отменил в регионах часть парадов в честь Дня Победы Советского Союза над нацистской Германией. 9 мая считается одним из самых важнейших в России, а для Кремля — еще и возможность поиграть военными мускулами, выставив на парад в центре столицы танки и другое вооружение.

Авторы статьи: Шейн Харрис, Изабель Хуршудян (Shane Harris, Isabelle Khurshudyan)