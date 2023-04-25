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Раскрыты разрушительные последствия от взлета мегаракеты Starship

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Запуск Starship
Запуск Starship.
Источник изображения: AP Photo/ Eric Gay

Запуск мегаракеты Starship компании SpaceX Илона Маска нанес более серьезные повреждения стартовой площадке на космодроме в Техасе, чем ожидали эксперты. Об этом сообщается в колонке, опубликованной на сайте научных новостей Phys.org.

По словам Оливье де Века, профессора астронавтики и инженерии в Массачусетском технологическом институте, радиус разлета обломков и воздействия ударной волны, вероятно, был больше, чем кто-либо ожидал. Во время взлета обломки выбрасывались на расстояние более 420 метров, долетая до Мексиканского залива, а облако пыли достигло небольшого городка в нескольких километрах от него.

Хотя стартовая башня и ракетная установка, поддерживавшая Starship, уцелели, под ними появился огромный кратер, где пламя от ракетных двигателей касалось земли. Де Век отметил, что SpaceX не предусмотрела систему затопления площадки водой, которая используется для охлаждения и поглощения энергии ударных и звуковых волн. Также отсутствовала «огненная траншея» — туннель, который отводит горячие выхлопные газы.

Как сообщил Маск после испытания, SpaceX лишь начала строить массивную стальную пластину с водяным охлаждением, которая должна была быть помещена под пусковую установку, но она не была готова вовремя. При этом глава SpaceX еще до старта говорил, что будет считать испытания успешными, если Starship сумеет подняться в воздух, не разрушив стартовую площадку. Однако некоторые эксперты считают, что жар от 33 двигателей ракеты мог расплавить даже сталь. В этом случае проблему могли бы решить каналы внутри стального листа, через которые с достаточной скоростью прокачивалась бы вода, однако этот подход не решил бы полностью проблему ударной волны.

Starship является самой мощной и большой (120 метров в высоту) из всех когда-либо построенных ракет. Сверхмощная ракета стартовала с площадки на побережье Техаса в четверг, 20 апреля, в 16:33 (мск). В задачи испытания входили старт, отделение ступени и полет прототипа корабля Ship 24 по суборбитальной траектории до высоты 235 километров. Однако на высоте 38 километров начались проблемы: несколько двигателей отказали, ракета вошла в неконтролируемую вибрацию и была уничтожена после того, как отказала система отделения ступеней.

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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