Войти
ТАСС

Politico: Вашингтон сделал Киеву такое же предупреждение, как Кабулу в 2021 году

465
0
0
Украинские военнослужащие морской пехоты в укрытии в городе Угледаре
Украинские военнослужащие морской пехоты в укрытии в городе Угледаре.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

По данным газеты, официальные лица США проинформировали Украину об опасностях чрезмерного расширения амбиций и распыления войск

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. США сделали Украине точно такое же предупреждение, как правительству Афганистана в 2021 году перед поражением от движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в понедельник сообщила газета Politico.

По ее данным, официальные лица США проинформировали Украину об опасностях чрезмерного расширения амбиций и распыления войск. Точно такое же предупреждение президент США Джо Байден сделал в 2021 году президенту Афганистана Ашрафу Гани, когда талибы начали масштабное наступление с целью захвата контроля над всей страной, утверждает газета.

Предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и талибы подписали 29 февраля 2020 года в Дохе мирное соглашение. Соединенные Штаты и их союзники по коалиции обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. "Талибан" в свою очередь гарантировал, что не станет использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности американцев и их союзников.

14 апреля 2021 года Байден объявил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На пике операции в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск начался в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести из страны свои силы. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в этой стране. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
NATO
Похожие новости
29.03.2022
Байден терпит фиаско и наносит США непоправимый ущерб
07.09.2021
OilPrice (США): 9 глобальных следствий краха США в Афганистане Часть 1
28.09.2020
Российские хакеры внедрились в «Майкрософт»
26.12.2019
В Минобороны России обозначили причины войны
05.08.2019
Die Welt (Германия): как Путин будет теперь укреплять свою неоимперскую политику
08.04.2019
НАТО озаботилось поиском врагов
15.01.2018
Гибридизация НАТО набирает обороты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО
  • 25.04 12:33
  • 6
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 12:24
  • 56
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 25.04 12:09
  • 48425
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.04 11:21
  • 2
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 10:23
  • 2
Расчет специального бронепоезда "Байкал" продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО
  • 25.04 10:22
  • 2
ВС РФ уничтожили "Искандерами" 60 бойцов "Грузинского легиона" в Константиновке
  • 25.04 09:24
  • 1
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 09:17
  • 1
В военной академии в Костроме обучают собак обнаруживать беспилотники
  • 25.04 09:14
  • 1
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу
  • 25.04 09:04
  • 1
Украина получила авиационные ракеты С-8 из Восточной Европы
  • 25.04 08:50
  • 2447
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 08:26
  • 3
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 25.04 07:53
  • 1
Источник сообщил, что четыре флота ВМФ России выведут из подчинения военных округов