Politico: Вашингтон сделал Киеву такое же предупреждение, как Кабулу в 2021 году

По данным газеты, официальные лица США проинформировали Украину об опасностях чрезмерного расширения амбиций и распыления войск

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. США сделали Украине точно такое же предупреждение, как правительству Афганистана в 2021 году перед поражением от движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в понедельник сообщила газета Politico.

По ее данным, официальные лица США проинформировали Украину об опасностях чрезмерного расширения амбиций и распыления войск. Точно такое же предупреждение президент США Джо Байден сделал в 2021 году президенту Афганистана Ашрафу Гани, когда талибы начали масштабное наступление с целью захвата контроля над всей страной, утверждает газета.

Предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и талибы подписали 29 февраля 2020 года в Дохе мирное соглашение. Соединенные Штаты и их союзники по коалиции обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. "Талибан" в свою очередь гарантировал, что не станет использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности американцев и их союзников.

14 апреля 2021 года Байден объявил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На пике операции в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск начался в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами о намерении вывести из страны свои силы. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в этой стране.