США заявили, что по-прежнему не рассматривают вопрос поставок истребителей F-16 Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уже отмечал, что поставка американских истребителей "сейчас не является приоритетом"

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему не рассматривают вопрос поставок Украине истребителей F-16. Об этом заявил в понедельник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Вы слышали, что президент [США Джо] Байден говорил, что они [истребители] не являются предметом обсуждений в настоящий момент. Сейчас мы сосредоточены на [поставках] тех возможностей, которые, по словам самих украинцев, им действительно нужны в ближайшие недели и месяцы <...>", - сказал он.

В пятницу министр обороны США Ллойд Остин после заседания контактной группы по Украине, которое проходило в Рамштайне, сообщил, что Киев в настоящее время больше всего нуждается в системах ПВО наземного базирования.

17 апреля Кирби заявил, что подход США к возможной поставке Киеву самолетов F-16 не изменился, сейчас этот вариант не рассматривается. Ранее с похожим заявлением выступил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. Он сказал, что в приоритете у США сейчас находятся ПВО, артиллерия и механизированные войска, поскольку именно они могут пригодиться ВСУ сейчас, а не истребители, на поставки которых у Вашингтона уйдет около полутора лет.

Белый дом 9 марта сообщил, что Вашингтон пока не планирует готовить украинских летчиков к управлению F-16. Байден отмечал, что поставка американских истребителей "сейчас не является приоритетом". Вместе с тем телеканал NBC 4 марта сообщил о прибытии в США двух украинских летчиков для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе с истребителями F-16.