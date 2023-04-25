Войти
ТАСС

США заявили, что по-прежнему не рассматривают вопрос поставок истребителей F-16 Украине

433
0
0
Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: © AP Photo / Wally Santana

Президент Соединенных Штатов Джо Байден уже отмечал, что поставка американских истребителей "сейчас не является приоритетом"

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему не рассматривают вопрос поставок Украине истребителей F-16. Об этом заявил в понедельник на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Вы слышали, что президент [США Джо] Байден говорил, что они [истребители] не являются предметом обсуждений в настоящий момент. Сейчас мы сосредоточены на [поставках] тех возможностей, которые, по словам самих украинцев, им действительно нужны в ближайшие недели и месяцы <...>", - сказал он.

В пятницу министр обороны США Ллойд Остин после заседания контактной группы по Украине, которое проходило в Рамштайне, сообщил, что Киев в настоящее время больше всего нуждается в системах ПВО наземного базирования.

17 апреля Кирби заявил, что подход США к возможной поставке Киеву самолетов F-16 не изменился, сейчас этот вариант не рассматривается. Ранее с похожим заявлением выступил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол. Он сказал, что в приоритете у США сейчас находятся ПВО, артиллерия и механизированные войска, поскольку именно они могут пригодиться ВСУ сейчас, а не истребители, на поставки которых у Вашингтона уйдет около полутора лет.

Белый дом 9 марта сообщил, что Вашингтон пока не планирует готовить украинских летчиков к управлению F-16. Байден отмечал, что поставка американских истребителей "сейчас не является приоритетом". Вместе с тем телеканал NBC 4 марта сообщил о прибытии в США двух украинских летчиков для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе с истребителями F-16. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Похожие новости
12.01.2023
В США спрогнозировали будущее украинского конфликта и дали совет Западу
05.09.2022
Польский генерал: Каждый танковый батальон сегодня на вес золота
02.09.2022
Пресса США: Применение штурмовиков A-10 Thunderbolt II на Украине невозможно по причине превосходства российской ПВО
21.07.2021
Hromadske (Украина): «Сокол», «Гром» и боевые роботы. Каким будет украинское оружие ближайшего будущего
04.08.2010
Страсти по Кубинке
01.07.2009
Новинки парижского салона
18.04.2008
Без лицензий, но с техникой. Польша не торопится выкупать право на производство российских вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО
  • 25.04 12:33
  • 6
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 12:24
  • 56
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 25.04 12:09
  • 48425
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.04 11:21
  • 2
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 10:23
  • 2
Расчет специального бронепоезда "Байкал" продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО
  • 25.04 10:22
  • 2
ВС РФ уничтожили "Искандерами" 60 бойцов "Грузинского легиона" в Константиновке
  • 25.04 09:24
  • 1
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 09:17
  • 1
В военной академии в Костроме обучают собак обнаруживать беспилотники
  • 25.04 09:14
  • 1
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу
  • 25.04 09:04
  • 1
Украина получила авиационные ракеты С-8 из Восточной Европы
  • 25.04 08:50
  • 2447
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 08:26
  • 3
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 25.04 07:53
  • 1
Источник сообщил, что четыре флота ВМФ России выведут из подчинения военных округов