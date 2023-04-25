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ТАСС

Норвегия обучит 200 военных ВСУ

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на военных учениях Cold Response в Норвегии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на военных учениях Cold Response в Норвегии.
Источник изображения: © REUTERS / Yves Herman

По информации агентства ТТ, для этого норвежская сторона выделила 55 командиров и инструкторов

СТОКГОЛЬМ, 24 апреля. /ТАСС/. Не менее 200 украинских военных пройдут четырехнедельную подготовку в Норвегии. Первые 100 человек прибыли в понедельник в провинцию Трёнделаг в расположение частей теробороны, где запланировано их обучение, сообщает агентство ТТ.

По его информации, для этого норвежская сторона выделила 55 командиров и инструкторов. Через неделю после завершения курса в Трёнделаг прибудет вторая партия из 100 человек.

"Наконец-то мы можем реализовать планы, которые начали разрабатывать прошлым летом. Тогда мы получили запрос, сможем ли мы сделать это (провести подготовку - прим. ТАСС). Мы быстро ответили, что да, сможем", - цитирует агентство полковника Енса Кристиана Юнге.

Курс подготовки носит название "Операция Гунгнир" (имя копья Одина, верховного бога в германо-скандинавской мифологии). Обучение украинских военных продлится все лето и часть осени. 

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Норвегия
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