СМИ: Зеленский выбрал более 10 "кураторов контрнаступления" для снабжения бригад ВСУ

Их имена не раскрываются

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского провел неофициальное совещание, в ходе которого были назначены более 10 "кураторов контрнаступления". Об этом сообщает в понедельник издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в окружении Зеленского.

По данным издания, на совещание были приглашены заместители главы офиса президента, руководители силовых ведомств, топ-менеджеры государственной банковской и энергетической сфер, нескольких министров и депутатов. Имена присутствовавших "Украинская правда" не указывает.

Проводил совещание глава офиса президента Андрей Ермак, выдавший каждому из присутствующих документы, в которых описаны нужды порученных этому "куратору" бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Предполагается, что эти люди должны добиться обеспечения бригад всем необходимым.

Источник издания в окружении Зеленского отмечает, что эта мера нужна не только для ускорения снабжения ВСУ, но и для "налаживания нового прямого канала связи" с военными, чтобы "избежать замалчивания проблем". При этом в украинских соцсетях систематически появляются видеоролики с обращениями военных к президенту о бедственном положении дел на передовой. Власти Украины в последнее время приняли некоторые меры, вследствие чего военнослужащие, жалующиеся на недостаточное снабжение и неправомерное поведение командиров, могут быть привлечены к ответственности.

Тема возможного контрнаступления ВСУ обсуждается в украинских СМИ уже несколько месяцев, при этом в последнее время на запорожском направлении, в частности, отмечается накапливание резервов ВСУ. В СМИ назывались разные даты, но начало контрнаступления уже несколько раз было отложено. Среди причин отмечались низкие темпы поставки западной техники, а также колоссальные потери личного состава украинских войск в Артемовске (украинское название - Бахмут).