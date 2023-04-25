Российские миротворцы ведут переговоры с Баку из-за ситуации с КПП в Лачинском коридоре

В Минобороны России сообщили, что 23 апреля азербайджанской стороной было перекрыто движение по Лачинскому коридору

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Движение по Лачинскому коридору 23 апреля было перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана, командование российских миротворцев ведет переговоры с Баку. Об этом говорится в распространенном в понедельник бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента (РМК) в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"23 апреля 2023 года в результате односторонних и несогласованных действий азербайджанской стороной перекрыто движение по Лачинскому коридору в районе наблюдательного поста №1 российского миротворческого контингента (мост через р. Хакари)", - говорится в сообщении.

"Командование миротворческого контингента проводит переговоры с азербайджанской стороной", - добавили в Минобороны.

В российском военном ведомстве отметили, что в Мардакертском районе было зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Никто не пострадал, а командование контингента проводит разбирательство.