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ТАСС

Российские миротворцы ведут переговоры с Баку из-за ситуации с КПП в Лачинском коридоре

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Источник изображения: Станислав Красильников/ ТАСС

В Минобороны России сообщили, что 23 апреля азербайджанской стороной было перекрыто движение по Лачинскому коридору

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Движение по Лачинскому коридору 23 апреля было перекрыто в результате "односторонних и несогласованных" действий Азербайджана, командование российских миротворцев ведет переговоры с Баку. Об этом говорится в распространенном в понедельник бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента (РМК) в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"23 апреля 2023 года в результате односторонних и несогласованных действий азербайджанской стороной перекрыто движение по Лачинскому коридору в районе наблюдательного поста №1 российского миротворческого контингента (мост через р. Хакари)", - говорится в сообщении.

"Командование миротворческого контингента проводит переговоры с азербайджанской стороной", - добавили в Минобороны.

В российском военном ведомстве отметили, что в Мардакертском районе было зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Никто не пострадал, а командование контингента проводит разбирательство. 

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