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ТАСС

США хотят удостовериться, что наступление Украины будет успешным

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Источник изображения: AP Photo/Evan Vucci

Этим обусловлено продолжение военной помощи Вашингтона Киеву, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. США хотят быть уверенными, что предстоящее в ближайшие недели или месяцы украинское контрнаступление будет успешным, поэтому продолжают поставлять Киеву военную помощь. Об этом заявил в понедельник в интервью телеканалу MSNBC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Украинцы сказали, что хотят провести контрнаступление весной, в ближайшие недели или месяцы, - сказал он. - Мы хотим быть уверенными, что они добьются успеха, поэтому на прошлой неделе передали боеприпасы и снаряжение еще на $325 млн. Мы готовим целые батальоны украинских солдат за пределами страны.

"Когда и где они будут наступать - это будет решать президент Зеленский", - добавил Кирби. 

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США
Украина
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