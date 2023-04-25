США хотят удостовериться, что наступление Украины будет успешным

Этим обусловлено продолжение военной помощи Вашингтона Киеву, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля. /ТАСС/. США хотят быть уверенными, что предстоящее в ближайшие недели или месяцы украинское контрнаступление будет успешным, поэтому продолжают поставлять Киеву военную помощь. Об этом заявил в понедельник в интервью телеканалу MSNBC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Украинцы сказали, что хотят провести контрнаступление весной, в ближайшие недели или месяцы, - сказал он. - Мы хотим быть уверенными, что они добьются успеха, поэтому на прошлой неделе передали боеприпасы и снаряжение еще на $325 млн. Мы готовим целые батальоны украинских солдат за пределами страны.

"Когда и где они будут наступать - это будет решать президент Зеленский", - добавил Кирби.