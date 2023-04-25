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Интерфакс-АВН

Лавров заявил на заседании СБ ООН, что мир подошел к черте, возможно, более опасной, чем в годы холодной войны

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Необходимо ускорить реформу СБ за счет расширения представленности в нем стран Азии, Африки и Латинской Америки

Москва. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Мир, как и в годы холодной войны, подошел к опасной черте, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы вновь, как и в годы холодной войны, подошли к опасной, а может быть еще более опасной черте. Ситуация усугубляется утратой веры в многосторонность, когда финансово-экономическая агрессия Запада разрушает блага глобализации, когда Вашингтон и его союзники отказываются от дипломатии и требуют выяснение отношений "на поле боя", - сказал российский министр, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов Устава Организации.

Он продолжил: "Все это - в стенах ООН, созданной для предотвращения ужасов войны. Голоса ответственных, здравомыслящих сил, призывы проявить политическую мудрость, возродить культуру диалога заглушаются теми, кто взял курс на подрыв основополагающих принципов межгосударственного общения. Мы все должны вернуться к истокам - соблюдению целей и принципов Устава ООН во всем их многообразии и во всей взаимосвязи".

Лавров отметил, что "подлинная многосторонность на современном этапе требует адаптации ООН к объективным тенденциям формирования многополярной архитектуры международных отношений".

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Россия
США
Компании
ООН
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Лавров Сергей
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