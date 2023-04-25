Литва поставит ВСУ партию тактических радаров RADA ieMHR израильского производства

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Литва передаст Украине партию тактических радаров RADA ieMHR израильского производства, предназначенных для обнаружения воздушных целей, а также для использования в контрбатарейной борьбе. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на литовскую волонтерскую организацию Blue/Yellow, созданную специально для помощи киевскому режиму.

Всего литовцы намерены передать Киеву шестнадцать тактических радаров, из которых 12 в стационарном исполнении, еще четыре - в мобильном. Подробности не сообщаются, первые три РЛС уже отправились на Украину, по поставке остальных пока информации нет, но все радары уже находятся на территории Литвы.

Как заявляют в Вильнюсе, РЛС RADA ieMHR должны усилить защиту Украины от российских воздушных атак, в частности беспилотников, а также могут быть использованы в контрбатарейной борьбе. Украинские военные уже обучены применению данных РЛС, в марте группа всушников прошла четырехдневные специальные курсы.

Как сообщается, РЛС ieMHR - тактический трехмерный радиолокационный комплекс производства израильской компании RADA Electronic Industries Ltd, способный обнаруживать небольшие цели в зоне сканирования, предоставляя оператору информацию о положении и высоте обнаруженных воздушных объектов даже в условиях активных помех.

MHR (Multi-Mission Hemispheric Radar) имеет несколько вариантов изготовления, различающихся диаметром антенны. В варианте для ВСУ ieMHR диаметр составляет 79 см. РЛС способна обнаружить самолет на дальности 50 км. Угол обзора антенн РЛС – 90 градусов, для кругового обзора необходимы 4 антенны. MHR обеспечивают обнаружение всех типов пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, управляемых и неуправляемых ракет, мин и артиллерийских снарядов и могут использоваться в различных системах ПВО малой дальности.