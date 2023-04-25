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ТАСС

Сийярто сообщил о намерении Евросоюза по-прежнему поставлять еще больше оружия Украине

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии заявил, что "нужны не поставки вооружений, а прекращение огня, мирные переговоры и соглашение о мире, которые позволят спасти жизни людей"

БУДАПЕШТ, 24 апреля. /ТАСС/. Желание продолжать поставки оружия на Украину по-прежнему преобладает в Евросоюзе. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в совещании глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

"Настроения здесь - в поддержку войны и поставок Украине еще большего количества вооружений", - сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами, которая транслировалась телеканалом М1. Он отметил, что Венгрия, как и прежде, находится в этом смысле в меньшинстве среди членов ЕС, но не намерена менять свою позицию.

"Позиция Венгрии ясна: мы хотим мира на Украине как можно скорее, а поставки вооружений создают опасность продолжения войны. Поэтому нужны не поставки вооружений, а прекращение огня, мирные переговоры и соглашение о мире, которые позволят спасти жизни людей", - подчеркнул глава венгерского МИД. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Люксембург
Украина
Проекты
Евросоюз
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