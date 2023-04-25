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ТАСС

Взлетно-посадочную полосу аэродрома на космодроме Восточный увеличат на 1 км

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС, архив

Это позволит принимать все типы воздушных судов

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Аэропорт на космодроме Восточный в настоящий момент активно строится, возведенная взлетно-посадочная полоса протяженностью 3 км в перспективе будет достроена на 1 км. Об этом говорится в сообщении Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос), распространенном в понедельник.

"На территории космодрома Восточный продолжаются строительные работы объектов второй очереди. На данный момент ведется активное строительство аэропортового комплекса. Взлетно-посадочная полоса уже достроена, ее протяженность составляет более 3 км. В перспективе планируется достроить еще 1 км, что позволит принимать все типы воздушных судов", - говорится в сообщении.

В ЦЭНКИ уточнили, что также продолжается строительство стартового комплекса под ракету-носитель "Ангара". Так, уже собрана кабель-заправочная башня высотой 66 метров, идет монтаж технологического оборудования, армирование и укладка бетона на отметке "0".

"Параллельно ведутся работы по строительству командного пункта, газоотвода, подземных сетей и коммуникаций, благоустройство помещений административного здания, контрольно-пропускного пункта и других объектов. Строительно-монтажные работы стартового комплекса КРК (космического ракетного комплекса - прим. ТАСС) "Ангара" и аэропортового комплекса производятся в плановые сроки", - подчеркнули там.

В ноябре прошлого года в Роскосмосе сообщили ТАСС, что строительные работы на стартовом комплексе для ракеты-носителя "Ангара" на космодроме Восточный выполнены на 75%.

Вторая очередь строительства Восточного предусматривает создание стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара" (включает носители легкого и тяжелого класса с кислородно-керосиновыми двигателями). Госконтракт на его возведение был подписан в сентябре 2018 года с ПСО "Казань", стоимость стартового стола для "Ангары" оценивалась в 58 млрд руб. Строительные работы начались в июне 2019 года, монтаж технологического оборудования - в декабре того же года. Возведение стартового комплекса для ракет "Ангара" планируется завершить к концу 2023 года. С помощью тяжелой "Ангары-А5" с Восточного будет запускаться многоразовый пилотируемый космический корабль "Орел" (прежнее название - "Федерация"), который разрабатывается в Ракетно-космической корпорации "Энергия" им. С. П. Королева (г. Королев, Московская обл.). 

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