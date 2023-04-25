Пригожин: российские силы более чем успешно "перемалывают" ВСУ в Артемовске

Основатель ЧВК "Вагнер" отметил, что украинские войска занимают площадь в городе "фактически километр на два"

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Российские силы успешно "перемалывают" подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название - Бахмут), заявил в понедельник основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Наша задача - перемалывать украинскую армию, не дать им возможность собраться в контрнаступление. Мы это делаем более чем успешно. <...> Те группы украинских войск, которые находятся сейчас внутри Бахмута и нами атакуются, занимают площадь фактически километр на два", - отметил Пригожин, чьи слова приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

"Действиям своих парней могу поставить оценку "пять баллов". А себе "три с минусом", потому что перемалывать надо было больше, чтобы ни одного живого украинского солдата не осталось", - добавил он.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, являлся важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как сообщал ТАСС 18 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские силы контролируют уже почти 90% территории Артемовска. 23 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков информировал, что штурмовые отряды в течение суток освободили два квартала Артемовска, подразделения ВДВ оказывали им поддержку.