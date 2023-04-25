Чехия оценивает продажу авиатехники и вооружений ВС Филиппин

ЦАМТО, 24 апреля. Чехия рассматривает возможность продажи авиационной техники Береговой охране Филиппин, а также изучает сделку по перевооружению Сухопутных войск этой страны, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Заявление было сделано по итогам трехдневного государственного визита П.Фиала в Манилу.

Как указано в пресс-релизе главы чешского правительства, на встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим он поддержал совместные проекты в сфере оборонной промышленности. В их числе: потенциальные поставки самолетов Береговой охране и продвигаемый компанией Ceska zbrojovka проект комплексного перевооружения Сухопутных войск Филиппин.

Посол Чехии на Филиппинах Яна Седива заявила, что визит П.Фиалы в Манилу был "очень успешным". Обсуждалось потенциальное сотрудничество филиппинских производителей с чешскими оборонными компаниями, сотрудничество в военной сфере. Стороны обсудили конфликт на Украине, а также влияние Китая на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В рамках визита П.Фиалы были подписаны три меморандума. Один из них подписали торговые палаты Чехии и Филиппин, два других связаны с сотрудничеством между компаниями, реализующими проект "умного города".

Согласно данным статистического управления Филиппин (PSA), Чехия является 8-м крупнейшим торговым партнером Филиппин среди стран-членов Европейского Союза, а объем двусторонней торговли в 2019 году составил 450 млн. долл. Экспорт Филиппин в Чешскую Республику оценивается на уровне 340,44 млн. долл., а импорт из европейской страны – 114,31 млн. долл.