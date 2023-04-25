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ЦАМТО

Чехия оценивает продажу авиатехники и вооружений ВС Филиппин

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Образцы стрелкового оружия, собранные по лицензии чешской компании Ceska Zbrojovka (CZ)
Церемония передачи военной полиции вооруженных сил Венгрии первой партии стрелкового оружия, собранного венгерским предприятием НМ Arsenal по лицензии чешской компании Ceska Zbrojovka (CZ). Будапешт, 11.12.2018.
Источник изображения: Máthé Zoltán / MTI и Földházi Árpád

ЦАМТО, 24 апреля. Чехия рассматривает возможность продажи авиационной техники Береговой охране Филиппин, а также изучает сделку по перевооружению Сухопутных войск этой страны, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Заявление было сделано по итогам трехдневного государственного визита П.Фиала в Манилу.

Как указано в пресс-релизе главы чешского правительства, на встрече с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим он поддержал совместные проекты в сфере оборонной промышленности. В их числе: потенциальные поставки самолетов Береговой охране и продвигаемый компанией Ceska zbrojovka проект комплексного перевооружения Сухопутных войск Филиппин.

Посол Чехии на Филиппинах Яна Седива заявила, что визит П.Фиалы в Манилу был "очень успешным". Обсуждалось потенциальное сотрудничество филиппинских производителей с чешскими оборонными компаниями, сотрудничество в военной сфере. Стороны обсудили конфликт на Украине, а также влияние Китая на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В рамках визита П.Фиалы были подписаны три меморандума. Один из них подписали торговые палаты Чехии и Филиппин, два других связаны с сотрудничеством между компаниями, реализующими проект "умного города".

Согласно данным статистического управления Филиппин (PSA), Чехия является 8-м крупнейшим торговым партнером Филиппин среди стран-членов Европейского Союза, а объем двусторонней торговли в 2019 году составил 450 млн. долл. Экспорт Филиппин в Чешскую Республику оценивается на уровне 340,44 млн. долл., а импорт из европейской страны – 114,31 млн. долл.

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Китай
Украина
Филиппины
Чехия
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