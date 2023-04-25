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ТАСС

В военной академии в Костроме обучают собак обнаруживать беспилотники

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Военнослужащий-кинолог
Военнослужащий-кинолог.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

По данным Минобороны, тренировка занимает несколько месяцев

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Военная академия радиационной, химической и биологической защиты (ВА РХБЗ) в Костроме осуществляет тренировку собак на обнаружение беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Одной из новинок и особенностей тактической подготовки, которую придумали военнослужащие и опытные инструкторы, это обнаружение БЛА противника при помощи обученных собак. Например, прошедший свой курс подготовки полевой пес по кличке "Кузьмич" установил личный рекорд и способен обнаружить БЛА противника на удалении 1,66 тыс. м, как из фортификационных сооружений, так и в движении на бронетехнике", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что собака обучалась несколько месяцев и уже готова убыть в зону проведения специальной военной операции на Украине.

Как указали в министерстве, на базе учебного центра ВА РХБЗ проводятся курсы интенсивной боевой подготовки контрактников со всей России с учетом опыта спецоперации. "Опытные инструкторы и военные специалисты академии отмечают, что новые методики обучения личного состава имеют положительный эффект на практике, в том числе на передовой в ходе проведения СВО", - отметили в Минобороны. 

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1 комментарий
№1
25.04.2023 09:17
Цитата, q
"Одной из новинок и особенностей тактической подготовки, которую придумали военнослужащие и опытные инструкторы, это обнаружение БЛА противника при помощи обученных собак

В Костроме уже  разводят летающих собак:))
0
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