Эстония рассчитывает на помощь НАТО. Но есть проблема

ERR: планы НАТО расширить свое присутствие на Балтике столкнулись с неожиданной проблемой

НАТО решила расширить военное присутствие в странах Балтии на фоне украинского конфликта, пишет ERR. Но планы альянса не приведут к значительному увеличению численности солдат и количества техники в регионе.

Альянс расширяется у границ России и пока только адаптируется к напряженной международной ситуации. Страны Балтии возлагают большие надежды на эти планы, особенно в связи с Финляндией и Швецией, но ожидания относительно развертывания здесь значительно большего количества войск и техники вряд ли реализуются.

Говоря о новых оборонных планах НАТО, можно руководствоваться тремя аспектами: существующими договоренностями с союзниками, влиянием конфликта на Украине как на запад, так и на восток и включением в НАТО Финляндии и Швеции.

Включение в альянс Финляндии, а в будущем и Швеции, является наиболее значительным изменением военного баланса в регионе. В первую очередь это позволит диверсифицировать транспортировку техники и войск, но не только.

"В частности, с Финляндией это сотрудничество касается обмена информацией и изображениями, особенно на море. Это также договоренности, как мы будем действовать в воздухе. Шведы выразили заинтересованность в присоединении к нашему батальону предварительно размещенных войск НАТО. Посмотрим, шведский министр прибудет сюда в ближайшие недели", – рассказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Влияние продолжающегося на Украине конфликта на соседний регион больше всего проявляется в укреплении обороноспособности Польши. Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия недавно решили совместно управлять своими военно-воздушными силами.

"Если посмотреть на наш регион, регион Северных стран и Балтийского моря, то следует учитывать, что это одна зона действий", – пояснил Певкур.

Готовность союзников постепенно начала меняться. Ранее крупные европейские державы неохотно признавали возможность конфликта в Европе и не готовились к ней. Грузия была слишком далеко, а потрясение из-за Крыма было недостаточным.

"Мы получили этот урок более десяти лет назад, а для многих стран НАТО сигнал к пробуждению прозвучал только в прошлом году", – констатировал командующий дивизией сил обороны Эстонии генерал-майор Вейко-Велло Палм.

Пробуждение происходит медленно, но подтверждением ему служат военная помощь Украине, очевидно более реалистичный взгляд на Россию и понимание, насколько важна сила.

"Необходимо иметь хорошо укрепленные вооруженные силы до того, как для противника откроется окно возможностей. И это сейчас является фундаментальным изменением в так называемых новых планах НАТО", – объяснил Палм.

"Учитывать нужно все, и именно поэтому НАТО должна держать мощные силы сопротивления. Но, думаю, украинский кризис доказал, что Россия избегает прямого конфликта с НАТО. Каждый раз, когда Запад увеличивал военную помощь Украине, Россия протестовала, угрожала атаковать транспортные пути, но не делала этого", – отметил научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Тони Лоуренс.

Исход конфликта на Украине повлияет на мировой баланс сил. Противостояние США как крупнейшей военной державы НАТО с Китаем, в то время как на Украине продолжается конфликт, не способствует реализации каких-либо планов НАТО.

"Было бы кошмаром, если бы американцы ввязались в какой-то конфликт с Китаем и Россией в Европе и были бы вынуждены воевать на два фронта. Это отвлекло бы их от проблем Европы", – констатировал Лоуренс.

"Все люди, с которыми я встречался в конгрессе или сенате США, понимают важность украинского конфликта. И этот украинский конфликт также влияет на конфликт между Китаем и Тайванем. Если мир сейчас подумает, что Путин победит на Украине, это повлияет не только на Китай, но и, конечно, на поведение Ирана", – считает Певкур.

Что касается соглашений с союзниками, то Великобритания выделила бригаду для защиты Эстонии, но она постоянно базируется в островном государстве. Британцы обещали помочь в создании штаба дивизии в Эстонии. Ожидается, что в апреле из Великобритании в Эстонию прибудет бригадный генерал, который возглавит штаб боевой группы НАТО, а также, вероятно, поможет наладить работу штаба дивизии.

По всей видимости, новые планы НАТО не приведут к значительному увеличению численности солдат и количества техники в нашем регионе.

"Идут споры о том, как реализовать решения мадридского саммита. Это также будет обсуждаться на предстоящем саммите. Но мне кажется, что в целом большинство соглашений, которые были заключены и подписаны, останутся в силе в ближайшие годы", – рассказал Лоуренс.

"В качестве одной из мер также рассматривается простое увеличение численности войск в регионе. Например, в некоторых соседних с нами странах в какой-то степени будет увеличено присутствие союзников. У нас это увеличение будет незначительным. Одна из мер также предполагает предварительное развертывание, и здесь особенно важно предварительное размещение боеприпасов", – сообщил Палм.

Теперь, когда Финляндия уже в НАТО, а вскоре, возможно, в альянс вступит и Швеция, внимание России к региону еще больше усилится. НАТО тоже необходимо знать, что происходит на передовой.

"Разведка союзников будут гораздо пристальнее следить за нашим регионом. Каждый день будет летать больше разведывательных средств, будет поступать больше информации о действиях Российской Федерации по ту сторону границы, в непосредственной близости от нас, при этом эти средства не будут находиться в Эстонии", – добавил Палм.

Основанием для всего служат собственные действия стран Балтии. В качестве примера можно привести увеличение расходов на оборону и приобретение средств для стрельбы с закрытых позиций и зенитного оружия, а также увеличение численности личного состава военного времени. К этому можно добавить решение Латвии о восстановлении воинской обязанности. Эти шаги должны показать, что мы не сидим сложа руки в ожидании помощи.

Автор: Вахур Лаури