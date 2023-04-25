Совершил первый полёт турецкий вертолёт Т625 с двигателями национальной разработки TS1400

22 апреля 2023 года на аэродроме турецкого авиастроительного объединения Turkish Aerospace Industries (TAI) в Анкаре совершил первый полет опытный образец турецкого многоцелевого вертолёта T625 Gökbey, впервые оснащенный двумя турбовальными двигателями турецкой разработки TS1400. Двигатель TS1400 в классе мощности 1400 л.с. разработан двигателестроительным подразделением TAI - TAI Engine Industries (TEI).

Опытный образец турецкого многоцелевого вертолёта TAI T625 Gökbey, впервые оснащенный двумя турбовальными двигателями турецкой разработки TEI TS1400, в первом полете. Анкара, 22.04.2023 (с) SavunmaSanayiST.com

Многоцелевой вертолет Т625 Gökbey разрабатывается при головной роли TAI с 2010 года при правительственном финансировании и по контрактам с Укравлением оборонной промышленности Турции (SSB) в рамках программы Turkish Light Utility Helicopter (TLUH, также проект ранее был известен как Özgün - "самобытный"). Вертолет предназначен для коммерческого и военного применения. Изначально он заявлялся как "пятитонного класса", однако в итоге получил индекс Т625, который официально расшифровывается как "шеститонный - двухдвигательный - пятилопастный". В гражданском исполнении вертолет Т625 должен иметь вместимость до 12 пассажиров плюс два члена экипажа. Хотя Т625 заявляется как "100-процентная самостоятельная разработка TAI", однако облик вертолета близок к машинам итальянской компании Leonardo Helicopter (бывшая AgustaWestland), что заставляет предположить участие последней в НИОКР, особенно в свете сотрудничества сторон по производству в Турции боевого вертолета T129 АТАК (AW129).

Построенный TAI первый прототип вертолета Т625 (регистрационный номер ТС-HLP), выполненный в коммерческом многоцелевом исполнении, был впервые публично продемонстрирован в мае 2017 года на проходившей в Стамбуле международной выставке IDEF-2017 и совершил первый полет в режиме висения в Анкаре 6 сентября 2018 года, первый полет по полному профилю был произведен в начале 2019 года. Второй полностью комплектный прототип Т625 (Р1, регистрационный номер ТС-HLI) совершил первый полет 29 июня 2019 года. Третий прототип Р2 (регистрационный номер ТС-HLV) совершил первый полет 27 июня 2021 года. Еще один опытный образец (регистрация на борту закрыта) совершил первый полет теперь с двигателями TS1400.

Опытные и первые серийные образцы вертолета Т625 оснащаются двумя американскими турбовальными двигателями LHTEC (Rolls-Royce/Honeywell) CTS800-4АТ взлетной мощностью по 1373 л.с., которые в исполнении CTS800-4А используются также на вертолете Т129 АТАК. По контракту 2015 года TAI заказала у LHTEC 10 двигателей CTS800-4АТ для оснащения прототипов Т625. С 2017 года по контракту с SSB сроком в восемь лет TEI ведет создание собственного турбовального двигателя в классе мощности 1400 л.с. для замены испортных двигателей серии CTS800 на вертолетах Т625 и в перспективе на Т129. Стендовый образец двигателя TS1400 был впервые представлен публично 11 декабря 2020 года, и теперь начаты летные испытания двигателей на опытном образце вертолета Т625. Также создается турбовинтовой вариант турбовального двигателя TS1400, предлагаемый к применению на учебно-боевом самолете TAI HURKUS-B/C. Серийное производство TS1400 ожидается с 2025-2026 годов.

Первые три серийных вертолета Т625 были заказаны турецкой жандармерией, первый из них (бортовой номер J-6001) был выкачен TAI в декабре 2022 года и планируется к поставке в 2023 году (первоначально заявлялось о начале поставок их в 2022 году).

Видео: