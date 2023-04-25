Войти
Lenta.ru

Корабль ТОФ «Адмирал Трибуц» проведет учение по ликвидации подлодки

427
0
0
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота (ТОФ) России проведет в Японском море учение по поиску и ликвидации подводной лодки условного противника. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Отмечается, что в одном из морских полигонов ТОФ экипаж корабля при поддержке вертолета морской авиации Ка-27ПЛ проведет поиск подлодки условного противника. Личный состав минно-торпедной боевой части корабля выполнит учебно-боевое упражнение, применив торпедное оружие и реактивные глубинные бомбы по подлодке.

В роли подводной лодки условного противника в ходе учения задействуют одну из дизель-электрических субмарин ТОФ.

БПК «Адмирал Трибуц» проекта 1155 спустили на воду в 1983 году. Корабль получил два реактивных бомбомета РБУ-6000 и торпедные аппараты ЧТА-53-1155. Также в арсенал корабля входят артиллерийские установки и зенитный ракетный комплекс «Кинжал».

В декабре 2022 года источники ТАСС сообщили, что БПК «Адмирал Виноградов» проекта 1155 станет фрегатом к 2025 году. Корабль может получить ракеты «Калибр-НК» и «Циркон».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
3М-54
Club-N
Адмирал Трибуц
Ка-27ПЛ
Кинжал ЗРК
РБУ-6000
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Калибр КР
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
24.04.2023
К бою ТОФ: какие возможности показал Тихоокеанский флот в ходе учений
23.05.2022
Что модернизация, что погибель
14.01.2022
Ударный "Адмирал": Россия получит новый носитель крылатых ракет
26.02.2021
Программа модернизации флота приносит плоды
20.07.2020
Охотник к переменам: в строй вернут «Адмирала Левченко»
27.03.2020
На Тихоокеанском флоте отработали посадку вертолетов на борт кораблей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО
  • 25.04 12:33
  • 6
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 12:24
  • 56
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 25.04 12:09
  • 48425
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.04 11:21
  • 2
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 10:23
  • 2
Расчет специального бронепоезда "Байкал" продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО
  • 25.04 10:22
  • 2
ВС РФ уничтожили "Искандерами" 60 бойцов "Грузинского легиона" в Константиновке
  • 25.04 09:24
  • 1
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 09:17
  • 1
В военной академии в Костроме обучают собак обнаруживать беспилотники
  • 25.04 09:14
  • 1
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу
  • 25.04 09:04
  • 1
Украина получила авиационные ракеты С-8 из Восточной Европы
  • 25.04 08:50
  • 2447
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 08:26
  • 3
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 25.04 07:53
  • 1
Источник сообщил, что четыре флота ВМФ России выведут из подчинения военных округов