WP: в США считают маловероятным, что Украина сможет взять Крым

Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Американское разведсообщество считает маловероятным, что Украина сможет этим летом взять Крым. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст США приступили к расследованию из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, были опубликованы, в частности, в Twitter и Telegram. 7 апреля газета The New York Times проинформировала, что в интернете появилась новая порция американских секретных документов по украинской тематике.

По подозрению в публикации секретных документов был арестован военнослужащий ВВС Национальной гвардии США 21-летний Джек Даглас Тейшейра.