Войти
ТАСС

WP: в США считают маловероятным, что Украина сможет взять Крым

446
0
0
Крымский мост
Крымский мост.
Источник изображения: © РИА Новости Константин Михальчевский

Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Американское разведсообщество считает маловероятным, что Украина сможет этим летом взять Крым. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст США приступили к расследованию из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, были опубликованы, в частности, в Twitter и Telegram. 7 апреля газета The New York Times проинформировала, что в интернете появилась новая порция американских секретных документов по украинской тематике.

По подозрению в публикации секретных документов был арестован военнослужащий ВВС Национальной гвардии США 21-летний Джек Даглас Тейшейра. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
14.02.2023
"Сегодня британская армия меньше, чем XVIII веке". Она все отдала Украине
17.10.2022
Зёдер: Германии нужен защитный зонтик
12.01.2022
«Тор» уместен: юг России прикрыли зенитными роботами-автоматами
28.04.2021
Из шахты в мирный космос
30.12.2019
Asharq Al-Awsat (Саудовская Аравия): Путин, Эрдоган, Хаменеи и сведение исторических счетов
27.12.2019
AH-64 Apache – новый фетиш киевской военщины
11.09.2014
Грузия – НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО
  • 25.04 12:33
  • 6
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 12:24
  • 56
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 25.04 12:09
  • 48425
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.04 11:21
  • 2
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 10:23
  • 2
Расчет специального бронепоезда "Байкал" продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО
  • 25.04 10:22
  • 2
ВС РФ уничтожили "Искандерами" 60 бойцов "Грузинского легиона" в Константиновке
  • 25.04 09:24
  • 1
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 09:17
  • 1
В военной академии в Костроме обучают собак обнаруживать беспилотники
  • 25.04 09:14
  • 1
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу
  • 25.04 09:04
  • 1
Украина получила авиационные ракеты С-8 из Восточной Европы
  • 25.04 08:50
  • 2447
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 08:26
  • 3
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 25.04 07:53
  • 1
Источник сообщил, что четыре флота ВМФ России выведут из подчинения военных округов