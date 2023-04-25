Aero Vodochody уточнила срок начала поставок УТС L-39NG Вьетнаму и Венгрии

ЦАМТО, 24 апреля. Компания Aero Vodochody сообщила о сроках поставки первых серийных образцов усовершенствованного учебно-тренировочного самолета L-39NG ВВС Вьетнама и Венгрии.

Как сообщает Key.aero, чешский производитель самолетов подтвердил, что планирует передать первые L-39NG вьетнамским ВВС в июле 2023 года, а поставки венгерским ВВС начнутся в июле 2024 года.

Как ранее сообщал ЦАМТО, чешская компания Omnipol объявила о подписании с Министерством обороны Вьетнама контракта на поставку 12 реактивных учебно-тренировочных самолетов L-39NG производства Aero Vodochody Aerospace 15 февраля 2021 года. Стоимость заказа не разглашалась. Поставка самолетов заказчику будет выполнена в период с 2023 по 2024 гг.

Компания уточнила, что первые две машины, предназначенные для Вьетнама, в настоящее время находятся в производстве. Самолеты будут поставляться в "восточной конфигурации".

Компания Aero Vodochody Aerospace сообщила о заключении контракта на поставку Венгрии 12 новых L-39NG 21 апреля 2022 года (включая восемь учебно-тренировочных самолетов и четыре легких штурмовика с подфюзеляжной электронно-оптической системой). Стоимость контракта также не раскрывалась. Сообщалось, что поставки самолетов начнутся в 2024 году.

Aero Vodochody позиционирует L-39NG в качестве замены широко распространенного в мире L-39 "Альбатрос". L-39NG оснащен более мощным и современным двигателем FJ44-4M компании Williams International, крыльями со встроенными топливными баками, современной кабиной и более легким корпусом, чем у его предшественника. Авионика L-39NG адаптирована для обучения пилотов самолетов 4-го и 5-го поколений. Самолет использует технологии моделирования для повышения эффективности обучения.

Кроме того, L-39NG может быть оснащен пятью точками подвески (по сравнению с двумя у L-39) и может нести до 1200 кг вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая УР AIM-9L "Сайдуиндер".

L-39NG был впервые продемонстрирован компанией Aero Vodochody в октябре 2018 года, а летные испытания самолета завершились в начале 2020 года.