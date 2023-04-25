Войти
ТАСС

Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО

659
4
0
Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак
Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Глава рабочей группы по вопросам спецоперации отметил, что сейчас инициативная разработка вооружения, военной и специальной техники сопряжена с прохождением достаточно большого количества бюрократических процедур

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам спецоперации (СВО) предлагает упростить требования в рамках инициативного создания вооружения для использования в зоне СВО. Такое предложение в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выдвинул глава рабочей группы Андрей Турчак.

По словам Турчака, на данный момент инициативная разработка вооружения, военной и специальной техники сопряжена с прохождением достаточно большого количества бюрократических процедур.

"Требуется тактико-техническое задание, множество согласований - от начальника управления до руководителя довольствующего органа, до заместителя министра обороны. В результате многочисленные разработки, которые сегодня делаются нашими энтузиастами, по сути, условно, в гаражах (эти разработки реально применяются сейчас в боевых условиях на передовой), остаются не у дел", - сказал глава рабочей группы.

"Предлагаем упростить требования по инициативному созданию вооружения. Мы проводили с рабочей группой Дениса Мантурова [глава Минпромторга РФ] совместное заседание, и такие предложения в протокол внесли, и просили бы их поддержать", - заключил Турчак.

Президент пообещал обсудить предложения рабочей группы, высказанные Турчаком. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
Похожие новости
27.01.2023
Вывод войск, возвращение территорий. В США назвали условия для смягчения санкций
16.07.2019
Москва и Эр-Рияд перешли к консультациям по сверхзвуковому самолету
28.08.2017
"Предприятия должны работать в условиях снижения гособоронзаказа"
02.08.2016
Путин провел совещание по вопросам военного кораблестроения
28.12.2015
Мантуров: РФ получила подтверждение от Ирана об отзыве иска по поставкам С-300
21.08.2014
Стимулировать новые производства хотят через налоговые послабления
13.05.2014
Глава ОСК обвинил Минпромторг в срыве гособоронзаказа
4 комментария
№1
25.04.2023 08:27
Процитирую себя же

Цитата, Андрей Л. сообщ. №48007
Пора Мишустину сделать так, чтобы финансировались сразу войска - они заказывали нужную технику у предприятий ВПК, а предприятия ВПК доставляли сразу к линии, где забирают войска.

А МО и головники со своим согласованием, могут продолжать жить в своей невоенной вселенной.

Но поскольку это было

Цитата, Андрей Л. сообщ. №1
"Предлагаем упростить требования по инициативному созданию вооружения. Мы проводили с рабочей группой Дениса Мантурова [глава Минпромторга РФ] совместное заседание, и такие предложения в протокол внесли, и просили бы их поддержать", - заключил Турчак.

То мантуров этого точно не сделает, а если сделает, то на на словах всё упроститься, а на деле просто встанет колом вообще весь процесс.

Так что верно вы Турчак сделали, что сразу к Президенту - ниже всё будет буксовать до пенделя (ой, простите, до прямого указания сверху).
0
Сообщить
№2
Удалено / Спам
№3
25.04.2023 14:01
Цитата, q
"Предлагаем упростить требования по инициативному созданию вооружения. Мы проводили с рабочей группой Дениса Мантурова [глава Минпромторга РФ] совместное заседание, и такие предложения в протокол внесли, и просили бы их поддержать", - заключил Турчак.

Президент пообещал обсудить предложения рабочей группы, высказанные Турчаком.

А что, до сих пор это не сделано, а лишь начинает рассматриваться? Уже больше года идёт СВО. И долго будет рассматриваться вопрос?

Да в Эстонии быстрей соображают.
0
Сообщить
№4
25.04.2023 14:04
Цитата, Враг сообщ. №3
А что, до сих пор это не сделано, а лишь начинает рассматриваться?

Это будет очень долго рассматриваться, потому что для вице-премьера и для главы МО это прямая угроза потери полномочий и контроля (читай подписи и распределения средств и имущества).
Вторая угроза - что всё это заработает лучше, чем с их участием.

Оба эти критерия поднимут один единственный вопрос - ну и зачем вы здесь нужны?
И они это понимают лучше всех.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО
  • 25.04 12:33
  • 6
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 12:24
  • 56
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 25.04 12:09
  • 48425
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.04 11:21
  • 2
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 10:23
  • 2
Расчет специального бронепоезда "Байкал" продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО
  • 25.04 10:22
  • 2
ВС РФ уничтожили "Искандерами" 60 бойцов "Грузинского легиона" в Константиновке
  • 25.04 09:24
  • 1
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 09:17
  • 1
В военной академии в Костроме обучают собак обнаруживать беспилотники
  • 25.04 09:14
  • 1
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу
  • 25.04 09:04
  • 1
Украина получила авиационные ракеты С-8 из Восточной Европы
  • 25.04 08:50
  • 2447
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 08:26
  • 3
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 25.04 07:53
  • 1
Источник сообщил, что четыре флота ВМФ России выведут из подчинения военных округов