Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО

Глава рабочей группы по вопросам спецоперации отметил, что сейчас инициативная разработка вооружения, военной и специальной техники сопряжена с прохождением достаточно большого количества бюрократических процедур

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Рабочая группа по вопросам спецоперации (СВО) предлагает упростить требования в рамках инициативного создания вооружения для использования в зоне СВО. Такое предложение в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным выдвинул глава рабочей группы Андрей Турчак.

По словам Турчака, на данный момент инициативная разработка вооружения, военной и специальной техники сопряжена с прохождением достаточно большого количества бюрократических процедур.

"Требуется тактико-техническое задание, множество согласований - от начальника управления до руководителя довольствующего органа, до заместителя министра обороны. В результате многочисленные разработки, которые сегодня делаются нашими энтузиастами, по сути, условно, в гаражах (эти разработки реально применяются сейчас в боевых условиях на передовой), остаются не у дел", - сказал глава рабочей группы.

"Предлагаем упростить требования по инициативному созданию вооружения. Мы проводили с рабочей группой Дениса Мантурова [глава Минпромторга РФ] совместное заседание, и такие предложения в протокол внесли, и просили бы их поддержать", - заключил Турчак.

Президент пообещал обсудить предложения рабочей группы, высказанные Турчаком.