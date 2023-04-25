WP: Украина признала, что США контролируют проведение отдельных военных операций

По данным издания, Киев обычно не использует переданное западными странами оружие без подтверждения или предоставления координат американскими военными на базе в Европе

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Украинские официальные лица в частном порядке признают, что власти США фактически контролируют проведение Киевом отдельных военных операций. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки.

По ее данным, украинские чиновники в частном порядке заявляют, что ряд военных операций проходят де-факто под контролем США. Как отмечает издание, Киев обычно не использует переданное западными странами оружие без подтверждения или предоставления координат американскими военными на базе в Европе, чтобы обеспечить точность ударов и сохранить артиллерию.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст США приступили к расследованию из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, были опубликованы, в частности, в Twitter и Telegram. 7 апреля газета The New York Times проинформировала, что в интернете появилась новая порция американских секретных документов по украинской тематике. По сведениям издания, также были обнаружены материалы, связанные с Ближним Востоком и Китаем.

По подозрению в публикации секретных документов был арестован военнослужащий ВВС Национальной гвардии США 21-летний Джек Даглас Тейшейра.