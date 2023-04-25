Сухопутные войска Турции получили два первых танка Altay Т1 в серийной комплектации

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Сухопутные войска Турции получили на вооружение два первых танка Altay модификации Т1. Торжественная церемония прошла на военном заводе в Сакарья-Арифие близ Стамбула в минувшее воскресенье 23 апреля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба турецкого Минобороны.

Турецкая армия получила для испытаний два первых танка Altay Т1 в серийной комплектации, хотя по сути они являются очередными опытными образцами. На церемонии присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, что подтверждает важность данного факта для Анкары, длительное время предпринимавшей усилия для запуска серийного производства танка собственной разработки.

Как сообщается, первые ОБТ Altay Т1 в серийной комплектации изготовлены компанией BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Оба танка в течение полутора-двух лет будут проходить испытания, после чего будет принято решение о запуске серийного производства в интересах турецкой армии. Контракт на выпуск первых 250 танков был подписан еще в апреле 2018 года с началом производства не позже 2020-го. Однако сроки были сдвинуты значительно вправо по причине отсутствия двигателя и трансмиссии для танка. Кроме того, сам танк также потребовал доработки.

Сама компания BMC называет танк Altay Т1 в серийной комплектации Yeni Altay (Новый Алтай). Он оснащен южнокорейской силовой установкой, состоящей из дизельного двигателя DV27K производства Hyundai Doosan и коробки передач EST15K производства SNT Dynamics, получил улучшенную комбинированную броню, комплекс активной защиты Aselsan AKKOR, систему управления огнем Aselsan VOLCAN-II, дистанционно управляемый боевой модуль Aselsan SARP с 12,7 мм пулеметом. Полная боевая масса танка составляет 65 тонн.

В дальнейшем танк получит турецкий двигатель ВМС Power Batu и автоматическую трансмиссию, что должно уменьшить зависимость Турции от Южной Кореи.