ИМЗ отправил модульные пистолеты МПЛ и МПЛ1 на опытную эксплуатацию в Росгвардию

ЦАМТО, 24 апреля. Ижевский механический завод (АО "ИМЗ") поставил первую партию модульных пистолетов Лебедева на опытную эксплуатацию в Федеральную службу войск национальной гвардии.

Цель – получить обратную связь по новому изделию от непосредственных эксплуатантов оружия.

Ведущий конструктор ИМЗ, разработчик линейки пистолетов Дмитрий Лебедев провел для сотрудников Росгвардии из различных регионов страны вводный инструктаж, в ходе которого рассказал о преимуществах новых пистолетов, их конструктивном устройстве, особенностях использования и технического обслуживания. Особое внимание было уделено практическим приемам обращения: алгоритму сборки-разборки, комплектации изделия, а также особенностям ремонта модульных пистолетов Лебедева.

Опытная эксплуатация пистолетов МПЛ и МПЛ1 в Росгвардии продлится более месяца.

"По итогам опытной эксплуатации в конструкцию пистолетов могут быть внесены изменения, которые позволят сделать их еще более удобными в использовании и обслуживании, а также более технологичными в производстве", – отметил Д.Лебедев.

Модульные пистолеты Лебедева – МПЛ и МПЛ1 – разработаны в инициативном порядке в концерне "Калашников" конструкторской группой КТЦ. Разработка пистолетов осуществлялась с 2017 года в рамках ОКР "Рысь" по тактико-техническому заданию Федеральной службы войск национальной гвардии. Главные их преимущества перед предшественниками и зарубежными аналогами – тщательно продуманная эргономика, высокая надежность независимо от условий эксплуатации, большой ресурс, а также возможность применения со всеми видами боеприпасов калибра 9х19 мм, включая патроны 7Н21-01.

9-мм модульный пистолет Лебедева представлен в стандартном исполнении МПЛ и варианте для выполнения специальных задач МПЛ1, оснащенном приспособлением для снижения звука стрельбы (ПСЗС), стволом с посадочным местом для установки ПСЗС, местом для установки коллиматорного прицела и элементами для размещения оружия на экипировке военнослужащего. Пистолеты успешно прошли государственные квалификационные испытания и в мае 2021 года были приняты на вооружение Росгвардии. Серийное освоение новинок в производство ведется на Ижевском механическом заводе.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте концерна "Калашников".