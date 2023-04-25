Пригожин считает, что Зеленский начнет контрнаступление после взятия силами РФ Артемовска

Основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что украинское контрнаступление не началось до сих пор из-за дождей и предстоящего 9 Мая

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пойдет в контрнаступление сразу после взятия российскими силами Артемовска (украинское название - Бахмут). Об этом заявил в понедельник основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Как только мы закончим брать Бахмут, как только мы выгоним последнего солдата из него или уничтожим на территории Бахмута, в этот день начнется украинское контрнаступление. Я образно говорю "в этот день", это может быть плюс несколько дней, плюс неделя. Но очень близко, потому что у украинцев выставится огромное количество войск", - заявил Пригожин, чьи слова приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

"Далее, как только будет взят Бахмут, Зеленскому будет необходима величайшая победа. И для этого он начнет то самое контрнаступление. Почему оно не началось до сих пор? Первое - потому что дожди, и в полях вязнет абсолютно все, можно пользоваться только исключительно дорогами. Вязнут даже пикап, не говоря уже про танки. Второй фактор - это 9 Мая", - добавил он.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, являлся важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как сообщал ТАСС 18 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские силы контролируют уже почти 90% территории Артемовска.