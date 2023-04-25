Войти
ТАСС

Пригожин считает, что Зеленский начнет контрнаступление после взятия силами РФ Артемовска

497
0
0
Источник изображения: Валентин Спринчак/ ТАСС

Основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что украинское контрнаступление не началось до сих пор из-за дождей и предстоящего 9 Мая

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пойдет в контрнаступление сразу после взятия российскими силами Артемовска (украинское название - Бахмут). Об этом заявил в понедельник основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Как только мы закончим брать Бахмут, как только мы выгоним последнего солдата из него или уничтожим на территории Бахмута, в этот день начнется украинское контрнаступление. Я образно говорю "в этот день", это может быть плюс несколько дней, плюс неделя. Но очень близко, потому что у украинцев выставится огромное количество войск", - заявил Пригожин, чьи слова приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

"Далее, как только будет взят Бахмут, Зеленскому будет необходима величайшая победа. И для этого он начнет то самое контрнаступление. Почему оно не началось до сих пор? Первое - потому что дожди, и в полях вязнет абсолютно все, можно пользоваться только исключительно дорогами. Вязнут даже пикап, не говоря уже про танки. Второй фактор - это 9 Мая", - добавил он.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, являлся важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как сообщал ТАСС 18 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские силы контролируют уже почти 90% территории Артемовска. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
ЧВК
Похожие новости
07.02.2023
Париж винит Россию за серию болезненных неудач
27.01.2023
Вывод войск, возвращение территорий. В США назвали условия для смягчения санкций
22.11.2022
"Вагнер" против "Моцарта": какие ЧВК участвуют в боях на Украине
29.09.2021
Зачем российских военных зовут в еще одну зону Африки
10.08.2020
Шарий: Организовать провокацию СБУ против россиян в Белоруссии помогло еще одно государство
14.05.2019
The Economist (Великобритания): российская военная авантюра в Сирии окупается сторицей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО
  • 25.04 12:33
  • 6
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 12:24
  • 56
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 25.04 12:09
  • 48425
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.04 11:21
  • 2
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 10:23
  • 2
Расчет специального бронепоезда "Байкал" продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО
  • 25.04 10:22
  • 2
ВС РФ уничтожили "Искандерами" 60 бойцов "Грузинского легиона" в Константиновке
  • 25.04 09:24
  • 1
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 09:17
  • 1
В военной академии в Костроме обучают собак обнаруживать беспилотники
  • 25.04 09:14
  • 1
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу
  • 25.04 09:04
  • 1
Украина получила авиационные ракеты С-8 из Восточной Европы
  • 25.04 08:50
  • 2447
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 08:26
  • 3
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 25.04 07:53
  • 1
Источник сообщил, что четыре флота ВМФ России выведут из подчинения военных округов