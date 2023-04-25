Войти
РИА Новости

Минобороны сообщило, что при отражении атаки Киева в Севастополе потерь нет

465
0
0

Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать базу ЧФ в Севастополе беспилотными катерами

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Киев ночью попытался атаковать базу флота в Севастополе беспилотными катерами, все они были уничтожены, потерь нет, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 3 часов 30 минут мск киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь тремя безэкипажными быстроходными катерами. Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет", - сказали в ведомстве.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ЧФ
Похожие новости
16.03.2023
Российский летчик ювелирной работой наказал воздушного разведчика США
05.11.2021
Рейс из Стамбула: зачем США направили Mount Whitney в Черное море
28.06.2021
В Минобороны РФ призывают Вашингтон и Лондон в своих действиях в Черном море руководствоваться рассудком, не испытывать судьбу
17.09.2020
"Серьезное лукавство". Эксперт о втором корабле ВМС США в Черном море
05.05.2020
Сопроводил группу: российский флот встретил корабли НАТО
09.09.2013
Россия до конца года должна дать ответ на предложения Украины по достройке ракетного крейсера проекта 1164
05.09.2013
Сергей Шойгу: Россия считает Украину своим стратегическим партнером
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО
  • 25.04 12:33
  • 6
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 12:24
  • 56
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 25.04 12:09
  • 48425
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.04 11:21
  • 2
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 10:23
  • 2
Расчет специального бронепоезда "Байкал" продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО
  • 25.04 10:22
  • 2
ВС РФ уничтожили "Искандерами" 60 бойцов "Грузинского легиона" в Константиновке
  • 25.04 09:24
  • 1
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 09:17
  • 1
В военной академии в Костроме обучают собак обнаруживать беспилотники
  • 25.04 09:14
  • 1
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу
  • 25.04 09:04
  • 1
Украина получила авиационные ракеты С-8 из Восточной Европы
  • 25.04 08:50
  • 2447
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 08:26
  • 3
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 25.04 07:53
  • 1
Источник сообщил, что четыре флота ВМФ России выведут из подчинения военных округов