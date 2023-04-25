Минобороны сообщило, что при отражении атаки Киева в Севастополе потерь нет

Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать базу ЧФ в Севастополе беспилотными катерами

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Киев ночью попытался атаковать базу флота в Севастополе беспилотными катерами, все они были уничтожены, потерь нет, сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 3 часов 30 минут мск киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь тремя безэкипажными быстроходными катерами. Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет", - сказали в ведомстве.