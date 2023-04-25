WP: Киев разрабатывал планы нападения на Москву в феврале

По сведениям газеты The Washington Post, Украина "по просьбе Вашингтона отложила удары"

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Украинские власти в феврале разрабатывали планы нападения на Москву. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки.

По ее данным, начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров "готовиться к массовым ударам 24 февраля" в годовщину начала СВО. Официальные лица в Вашингтоне следили за планами украинцев, и 22 февраля ЦРУ распространило секретный отчет, в котором говорилось, что Киев "по просьбе Вашингтона отложил удары" по Москве.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст США приступили к расследованию из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, были опубликованы, в частности, в Twitter и Telegram. 7 апреля газета The New York Times проинформировала, что в интернете появилась новая порция американских секретных документов по украинской тематике. По сведениям издания, также были обнаружены материалы, связанные с Ближним Востоком и Китаем.

По подозрению в публикации секретных документов был арестован военнослужащий ВВС Национальной гвардии США 21-летний Джек Даглас Тейшейра.