Польша отвергла компромиссы с Россией

ЕП: в Польше заявили о готовности противостоять попыткам достижения компромиссов с Россией

Глава МИД Польши Збигнев Рау назвал поддержку Украины за счет военного и финансового участия США основным приоритетом внешней политики Варшавы, пишет "Европейська правда". При этом, по словам чиновника, невозможным является возвращение к декларации Россия – НАТО 1997 года, которая ограничивала размещение численности сил НАТО в новых странах-членах альянса.

Как конфликт на Украине изменил приоритеты внешней политики Польши? Каким теперь в Варшаве видят будущее отношений с Украиной? А вместе с тем, каким изменениям подверглись отношения с ЕС, другими европейскими государствами, в частности с Венгрией, а также с США, Россией, Белоруссией?

В этом году подошел к концу срок действия внешнеполитической стратегии Польши, принятой на 2017–2022 годы. Без сомнения, коренное изменение ситуации безопасности требует ее пересмотра.

Но что придет ей на смену? Ответ на этот вопрос может дать доклад в сейме министра иностранных дел Збигнева Рау о задачах внешней политики Польши на 2023 год. Вероятно, именно он и станет основой новой стратегии на ближайшие пять лет.

Тем более, по ключевым моментам этого доклада можно увидеть, как за последний год изменилось видение официальной Варшавой приоритетов своей внешней политики. И в первую очередь – как изменилось видение отношений с Украиной.

Больше чем сосед

Именно Украина чаще всего упоминается в докладе министра Рау. Кроме блока, посвященного собственно нашей стране, она часто появляется и в обзорах отношений с другими странами, в частности часто признается, что уровень сотрудничества с этими странами (особенно неевропейскими) ставится в зависимость от позиции, занятой ими в российско-украинском конфликте. Поддержка Украины определяется приоритетом внешней политики Польши.

"Мы поддерживаем Украину, ведь принцип суверенного равенства государств для нас на практике означает право украинского народа выбирать собственную идентичность, политическое устройство, политическую принадлежность и военные союзы, а также решать, как долго воевать и когда начинать переговоры с Россией, – говорит министр Рау. – Исторический опыт показывает, что лишение независимости одной страны в регионе неизбежно ведет к потере независимости другими".

Именно поэтому Польша отвергает возможность любых компромиссов с Россией. "Мы реалисты, а потому не верим в возможность компромисса между свободой и рабством. Это тот урок, который мы вынесли из двадцатого века и будем его помнить", – говорится в докладе. И конечно, Варшава обещает сделать все возможное для скорейшего вступления Украины в ЕС и НАТО. "Безопасная Украина означает безопасную Польша, а соответственно, и мирную Европу. Итак, это вопрос нашего raison d'état (жизненного интереса)", – утверждает Збигнев Рау.

Однако сразу после завершения конфликта в Польше считают целесообразнее говорить о создании дополнительной архитектуры безопасности для Украины "на основе, с одной стороны, политического и военного участия США, а с другой – поддерживаемого Соединенными Штатами военного сотрудничества стран нашего региона с Украиной".

Оценивая перспективы двусторонних отношений Украины и Польши, в Варшаве говорят об историческом шансе преодолеть все противоречия между народами. "Российская спецоперация настолько сблизила наши нации и создала огромный взаимный социальный капитал симпатии и доверия, что мы получили уникальный шанс воссоздать польско-украинское единство, уничтоженное за последние века немецкими и российскими захватчиками, а также большевистским тоталитаризмом", – говорится в заявлении.

"Мы бы хотели, чтобы Украина в будущем для нас была чем-то большим, чем партнером в ЕС и НАТО, и большим, чем просто добрый сосед, с которым у нас дружеские отношения и хорошее экономическое сотрудничество", – добавляется в документе.

Единство двух стран в Варшаве рассматривается как "постоянное сотрудничество двух очень близких друг другу по языку, культуре и менталитету наций, живущих в двух суверенных государствах". Конечно, такой уровень отношений предполагает окончательное решение исторических споров, что до начала спецоперации так долго отравляли отношения Киева и Варшавы. "Наша цель – так формировать взаимоотношения между Польшей и Украиной, чтобы устранить потенциал любого серьезного спора относительно интерпретации истории или положения граждан, идентифицирующих себя с польским языком, культурой и традициями.

Поляки и украинцы должны чувствовать себя дома не только на своей родине, но и на чужбине", – декларируется в заявлении главы польского МИД. По его словам, договоренности, достигнутые во время последнего визита в Варшаву украинского президента Владимира Зеленского, дают старт новому подходу к взаимоотношениям "также в вопросах, связанных с историей и чествованием памяти жертв войн, репрессий и убийств".

Другой России не существует

Польша декларирует готовность и в дальнейшем противостоять попыткам достижения компромиссов с РФ ценой уступок Украины. "Польское правительство продолжает стоять на позиции, что пока Россия не прекратит спецоперацию на Украине, не выведет свои войска с международно признанной территории Украины, включая и Крымский полуостров, она должна оставаться вне сообщества цивилизованных наций, и мы будем бороться с преждевременными предложениями восстановления мостов с Россией", – утверждается в докладе.

При этом в Варшаве уточняют: они не верят в "фатализм" российской судьбы, а потому уверены, что РФ может стать "нормальным членом международного сообщества". "После вывода войск со всей территории Украины и отказа от „освобождения” других государств и территорий, преодолев агрессию, наказав виновных, Россия получит надежду, наконец, стать нормальным демократическим государством. Мы хотели бы сотрудничать именно с такой Россией. Но такой России (сейчас) не существует!" – резюмирует Збигнев Рау.

Впрочем, в Варшаве убеждены, что даже в случае "возвращения к нормальности" отношения с РФ должны быть в корне пересмотрены. В частности, невозможным является возвращение к декларации Россия – НАТО 1997 года, которая ограничивала размещение численности сил НАТО в новых странах – членах альянса. Эту норму напрямую называют предпосылкой конфликта против Украины.

"Односторонняя поддержка альянсом этих политических обязательств перед Россией после начала спецоперации на Украине и присоединения Крыма к России в 2014 году привели к появлению в Москве опасного убеждения, что логика разделения мира на сферы влияния все еще существует", – говорится в докладе Рау. Он добавляет: даже если Россия вернется к выполнению норм международного права, возвращение к договору 1997 года будет невозможным. Ведь "одностороннее соблюдение ограничений по развертыванию альянса на его восточном фланге будет восприниматься как слабость, угрожающая безопасности НАТО".

Убедить Орбана

Еще до недавнего времени Венгрия считалась ключевым союзником Варшавы в ЕС. Прежде всего Варшава и Будапешт действовали совместно в противостоянии евроинституциям. Очевидно, что в настоящее время польско-венгерские отношения переживают коренную трансформацию, однако какими они станут, сейчас в Варшаве сказать не берутся.

Именно поэтому раздел, посвященный отношениям с Венгрией, занимает всего несколько абзацев. "Мы сожалеем о том, что Польша и Венгрия принципиально по-разному воспринимают российскую спецоперацию на Украине – как ее причины, так и желаемый сценарий окончания", – говорит Рау.

Но сразу после этого добавляет: "Поэтому мы будем убеждать наших венгерских партнеров к новому взгляду на природу угроз со стороны России, чтобы иметь возможность в полной мере использовать свой потенциал отношений по углублению их".

Так же, описывая перспективы формата Вышеградской четверки, сотрудничество в которой сейчас заморожено из-за особой позиции венгерского премьера Виктора Орбана, отмечается, что в будущем этот формат может снова стать эффективным.

"Восточное партнерство" – история успеха

На Украине отношение к "Восточному партнерству" несколько скептическое – этот формат не предусматривал перспектив членства в ЕС и не соответствовал амбициям Киева. Впрочем, сейчас в Варшаве представляют его как настоящую историю успеха, без которого было бы невозможно получение Киевом кандидатского статуса.

"Восточное партнерство подготовило Украину и Молдавию к получению статуса кандидата в ЕС. Благодаря ранее сделанным политическим инвестициям в этот инструмент стало возможным немедленное предложение президента Анджея Дуды, чтобы Европейский союз предоставил Украине статус кандидата... Европа сделала шаг, которого боялась сделать раньше. Так произошла ментальная революция, меняющая не только наш регион, но, я также убежден, которая изменит всю Европу", – заявляет глава польской дипломатии.

Так же, как и в случае с Украиной, Польша приветствует и готова содействовать европейским амбициям Молдавии: "Желаем успеха модернизации Молдавии как хорошего и мотивирующего примера для народов Восточной Европы. Нам нужен успех Молдавии как гарантия того, что Россия не сможет открыть там второй фронт в конфликте против Украины и всей Европы".

Что касается Грузии, то в отношении нее заявления более осторожны – поддерживать Тбилиси "в дальнейшем продолжении реализации проевропейских реформ, чтобы в будущем она также получила кандидатский статус". Так же в Польше уверены о месте в европейском доме и для Белоруссии. "Наша долгосрочная цель – демократическая, свободная и независимая Белоруссия. Польша не будет в безопасности, пока ее соседи не будут свободными и суверенными!" – говорится в докладе министра.

Вместо этого, отмечает Рау, "сегодня мы видим Белоруссию как полностью зависимое от России государство, управляемое режимом, лишенным какой-либо демократической и социальной легитимности, который превратил Белоруссию в большую тюрьму и предоставляет России свою территорию для проведения спецоперации на Украине".

Он уточняет, что польские власти ранее делали предложения Лукашенко, касавшиеся "увеличения пространства для политического и экономического маневра, в обмен на прекращение репрессий и преследований", добавляя при этом, что эти переговоры не принесли результата.

Именно поэтому официальная Варшава декларирует лоббирование в ЕС дальнейших санкций против режима Лукашенко, а также применение против него "всего спектра наказаний, которые есть в нашем суверенном распоряжении".

Репарации

Конфликт на восточной границе Польши не изменил критического отношения Варшавы к Германии. Даже признавая коренное изменение во внешней политике Берлина (в первую очередь в вопросах отношений с Россией, включая заморозку газопровода "Северный поток – 2"), тональность описания отношений с Германией остается скорее критической.

В частности, Варшава продолжает настаивать на выплате Германией репараций за убытки времен Второй мировой войны, критикуя отказ Берлина вести соответствующие консультации. Как утверждает Рау, "не существует никакой моральной системы или правового порядка, в котором решение об ответственности перед потерпевшим от преступления принимает только исполнитель этого преступления, то есть агрессор".

Показательно, что, описывая отношения с Францией, польский министр действует ровно наоборот – сами отношения активно нахваливает, однако при этом критикует все ключевые инициативы президента Макрона (впрочем, не указывая их авторства).

Так, Польша критикует инициативу стратегической автономии ЕС, подчеркивая важность вклада НАТО и Соединенных Штатов в ситуацию безопасности в регионе. "НАТО остается абсолютно незаменимой структурой с точки зрения коллективной защиты. Кроме этого Европейский Союз поддерживает эти усилия в их политических, экономических и санкционных аспектах, а также дополняет НАТО в политических и военных вопросах", – утверждается в докладе.

Правда, комплиментарно описывая важность стратегических отношений с Соединенными Штатами, Варшава избегает критики Китая – в части речи, посвященной отношениям с Пекином, Збигнев Рау избежал даже упоминания о Тайване.

Защита независимости

Не преодолен и конфликт Варшавы с европейскими институтами. Польша продолжает критиковать планы размывания принципа единодушия в принятии решений ЕС.

При этом этот принцип преподносится Варшавой как "история успеха", а в качестве примера этого упоминается введение санкций против РФ. Не уточняя, что в случае отказа от этого принципа санкции могли быть намного мощнее, ведь страны наподобие Венгрии не могли бы их блокировать.

Правда, в тех вопросах, где принцип единодушия уже заменен принципом квалификационного большинства, Варшава допускает "расширение формы консенсуса", то есть принятие решения простым большинством.

Однако в целом отказ от принципа консенсуса польское правительство подает как попытку крупных стран доминировать над малыми и средними.

"Польша в своей политике стремится и будет стремиться к modus operandi на основе консенсуса всех членов союза, а не договоренностей разного рода европейских тандемов: пятиугольников, четырехугольников, треугольников и прочее, а тем более – не диктата мощнейшего государства – члена ЕС", – в очередной раз атакует Германию польский дипломат.

Еще одним доказательством неравенства внутри ЕС называет он последствия внедрения евро.

"Некоторые страны после принятия единой валюты не способны развиваться стабильно и гармонично, а некоторые получают стабильный избыток экспорта, противодействуя подорожанию собственной валюты продолжением экономической стагнации в других странах. Эта система радикально уменьшает необходимую составляющую равенства – равенство шансов", – убежден Рау.

Поэтому речь идет не только о переходе Польши на евро, но даже предполагается необходимость "временного и постоянного" возврата ряда стран к своим национальным валютам, называя это залогом реформирования ЕС.

Авторы: Юрий Панченко, Надежда Коваль