У НАТО есть способ заставить Украину воевать с Россией до последнего

Политика: Киев стремится в НАТО, но там хотят видеть его при определенном условии

Вооруженное нападение на одного члена НАТО расценивается как нападение на всех. Это отметает все вопросы, почему Киев так хочет скорейшего вступления в альянс, пишет "Политика". Там украинцам не отказывают, но ставят условие: победите Россию — и мы вас примем.

Озрен Миланович (Озрен Милановић)

Все государства-члены Североатлантического альянса сошлись во мнении, что Украина в итоге станет членом альянса, но сейчас все усилия направлены на то, чтобы Киев победил Россию. Об этом несколько раз повторял Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Впервые с начала вооруженного конфликта он лично приехал в Киев, демонстрируя тем самым твердый выбор НАТО в этом конфликте.

Выступая на авиационной базе Рамштайн в Германии на встрече контактной группы по оказанию помощи Украине, Столтенберг заявил, что только когда вооруженный конфликт на Украине завершится, Киев сможет рассчитывать на вступление. До тех пор ему будут помогать, чтобы он отражал новые удары. В переводе это означает: "Победите — и мы вас примем".

Министр обороны Германии Борис Писториус, хозяин встречи, тоже повторил, что сейчас не время для решения о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. "Этот план сейчас не стоит на повестке дня", — заявил Борис Писториус в интервью "Зюд Дойче Функ".

По словам немецкого министра, поспешных решений о вступлении Украины в Европейский Союз или Североатлантический альянс не будет. "Двери открыты, но сейчас не время для решений", — полагает Борис Писториус.

Он добавил, что вступление Украины в НАТО следует обсуждать после завершения вооруженного конфликта, а "не сейчас, из солидарности".

Орбан предупреждает

В день, когда глава Североатлантического альянса сообщил, что "все члены альянса согласны принять Украину в союз", говоря о долгосрочной перспективе, венгерский премьер Виктор Орбан даже это поставил немедленно и публично под сомнение. В одной публикации в "Твиттере" Виктор Орбан выразил удивление заявлением Йенса Столтенберга. "Как так?!" — написал в социальной сети Орбан в ответ на слова главы НАТО. Он напомнил им всем, что расширение Североатлантического альянса на восток и планы сделать Украину членом альянса послужили одной из причин того, что Россия, как объяснил Кремль, начала спецоперацию в феврале 2022 года.

Намерение включить Украину в круг стран Североатлантического альянса нисколько не ново. Еще на саммите НАТО в 2008 году в Бухаресте страны-члены одобрили желание Украины и Грузии вступить в альянс. Тогда они сошлись во мнении, что "эти государства станут членами Североатлантического альянса", но дата их вступления так и не была назначена. Это дистанцирование в последние годы, причем очевидное, важно для понимания всего, что происходит в последние 14 месяцев.

В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в Североатлантический альянс и желает ускоренной процедуры. Заявление прозвучало непосредственно после того, как Россия сообщила о присоединении четырех украинских регионов и провела референдумы, которые международное сообщество сочло нелегитимными.

Комментируя тогда желание Владимира Зеленского, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что остается неизменной позиция блока о праве любого государства на самостоятельный выбор своего пути и о политике "открытых дверей" Североатлантического альянса. Но, кроме того, он сказал, что альянс будет прилагать усилия только для помощи Киеву в обороне.

Упорный Зеленский

Но Владимир Зеленский упорно добивается вступления Украины в альянс. Помимо спланированной риторики, он делает ставку на личное присутствие на саммите Североатлантического альянса, который состоится в Вильнюсе в июле.

На саммите в Вильнюсе 11 — 12 июля будут присутствовать большинство лидеров государств-членов Североатлантического альянса, в том числе президент США Джо Байден. Это особенно важно, ведь известно, кто танцует, а кто заказывает музыку.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Украину не устроит ни одно другое решение саммита в Вильнюсе, кроме как приглашение вступить в НАТО. Конечно, приглашение будет, но "с отсрочкой".

"Если союзники решат в связи с вопросом о членстве в НАТО в 130-й раз подтвердить политику открытых дверей, Украина сочтет это неприемлемым для себя результатом саммита в Вильнюсе", — заявил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что для Украины неприемлемо предложение об углублении сотрудничества, если вместе с этим не будет сделан ни один шаг к членству в НАТО.

"В Вильнюсе Североатлантический альянс должен сделать шаг к членству и решить, как изменится ситуация с гарантиями безопасности для Украины, если сравнивать "сейчас" и момент, когда Украина станет членом НАТО", — сказал министр иностранных дел Украины, добавив, что Киев "ни в коем случае не примет никакого суррогатного решения".

"Союзники по Североатлантическому альянсу не признают и не признают ни одну из присоединенных территорий частью Российской Федерации. Украина вправе вернуть себе свои территории, а союзники по НАТО поддержат право Украины на выбор собственного пути", — несколько раз подчеркнул Йенс Столтенберг, и нечто подобное Владимир Зеленский услышит и в Вильнюсе. Угадать нетрудно.

Единодушие как преграда

Однако аналитики с холодными головами хорошо понимают, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведет к войне между Россией и членами альянса. Вступление Украины в НАТО сделало бы положение России еще опаснее, и, вероятно, в таком случае российское руководство заявило бы, где, когда и как оно применит ядерное оружие. Конечно, это поумерило бы пыл и напугало тех европейцев, которые находятся "на первой линии". Например, это чехи, румыны, турки…

Для вступления в Североатлантический альянс нужна единогласная поддержка членов альянса. А это главная "загвоздка"! Один голос "против" или "воздержался" будет означать, что членство отменяется. Игры вокруг приема в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции подтверждают и доказывают это. Поэтому в Вильнюсе и где-то еще не состоится формальное голосование, пока не будет уверенности в полной поддержке этого шага. НАТО может оправдать себя, заявив: "Большинство за, но полного единодушия нет".

И государства-члены Североатлантического альянса, и весь мир понимают, какими будут прямые последствия вступления Украины. В основополагающем договоре НАТО говорится, что союз защищает территориальную целостность всех членов и всеми средствами.

"Вооруженное нападение на одного из членов расценивается как нападение на всех", — гласит пятая статья договора. Украина не контролирует значительную часть своей территории, а точнее они за пределами ее суверенитета. Вступление Украины в НАТО, как все понимают, означало бы прямой полномасштабный конфликт.

Владимир Зеленский уже несколько раз повторил обещание военной силой вернуть украинские территории, которые сейчас удерживает Россия. Как только почва просохнет, поступит необходимое вооружение и много что еще, начнется наступление.

Несмотря на все обстоятельства, Владимир Зеленский упорно повторяет, что его страна подаст заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

"Мы стоим по одну сторону. Мы тесно сотрудничаем. Наши войска и вооружения уже соответствуют стандартам НАТО, а что еще нужно?" — спрашивает он. Но кто на самом деле задает тут вопросы, Зеленскому хорошо известно.

Комментарии читателей:

Eto i ja

Я думаю, что моя, наша жизнь становится бессмысленной, если вот так просто руководство НАТО принимает поворотные решения без весомых критериев. Украинцы уже стали сопутствующей жертвой, но остальная часть мира не должна ею стать. Украина уже, судя по заявлениям ее соседей и членов Североатлантического альянса, больше не государство со своей территорией, поэтому подстрекатель наконец разоблачил себя из-за тяжелых потерь и хочет мести, но Россия не Югославия, да и военная фортуна изменчива. Думаю, все силы там терпели крах, и это закон природы.

Јeдан Шумадинац

Соединенные Штаты Америки — большая, огромная страна. У нее и жестокость соответствующая. Украина не может удовлетворить ее аппетиты. Поэтому теперь их удовлетворит Европа!

Lazar

В статье есть предложение, которое говорит обо всем: "Вступление Украины в НАТО сделало бы положение России еще опаснее, и, вероятно, российское руководство заявило бы, где, когда и как оно применит ядерное оружие".

Dacha

Украину не смогут принять в НАТО ни при каком раскладе, поскольку это приведет к третьей мировой войне. Это знают и американцы, и Западная Европа.