Войти
ТАСС

Президент Кореи объяснил, почему Сеул не поставлял оружие Киеву

430
0
0
Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Республика опасалась, что это решение приведет к ухудшению отношений с Москвой, отметил Юн Сок Ёль

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Корея не шли на поставки оружия Киеву из-за опасений, что это решение приведет к ухудшению отношений с Москвой. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post.

"Правильно оказать [Украине] комплексную помощь, но когда речь идет о том, как и что мы будем поставлять [Украине], мы не можем не учитывать <...> отношения между нашей страной и странами, которые участвуют в конфликте", - сказал южнокорейский президент Юн Сок Ёль в интервью изданию. Как отмечает газета, несмотря на то, что Сеул располагает огромным запасом оружия, южнокорейские власти отказались направлять его на Украину из опасений за свои отношения с Москвой.

Ранее Юн Сок Ёль в интервью агентству Reuters не исключил, что Сеул может начать поставки оружия Украине в том случае, если возникнет серьезная опасность мирному населению или если будут грубо "нарушены законы войны". Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия на Украину будут косвенно означать вовлеченность Сеула в конфликт. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил Сеулу задуматься над тем, какой будет реакция южнокорейского населения при появлении новейших образцов российского оружия в КНДР. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Украина
Южная Корея
Персоны
Медведев Дмитрий
Похожие новости
24.04.2023
Лидер оппозиции Южной Кореи назвал невообразимыми последствия поставок оружия Украине
21.04.2023
Yonhap: Сеул не поставлял оружие Киеву ради сохранения стабильных отношений с Москвой
20.04.2023
Медведев предостерег Республику Корея от поставок оружия киевскому режиму
20.04.2023
Медведев пригрозил Южной Корее отправкой российского оружия КНДР за военную помощь Украине
08.02.2023
Медведев назвал "хотелками" разговоры в Киеве про "корейский сценарий" для Украины
17.05.2022
Взаимное разоружение России и Запада: упущенный шанс и надвигающаяся беда
22.04.2013
Политика и национальная оборона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО
  • 25.04 12:33
  • 6
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 12:24
  • 56
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 25.04 12:09
  • 48425
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 25.04 11:21
  • 2
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 10:23
  • 2
Расчет специального бронепоезда "Байкал" продолжает выполнять задачи в зоне проведения СВО
  • 25.04 10:22
  • 2
ВС РФ уничтожили "Искандерами" 60 бойцов "Грузинского легиона" в Константиновке
  • 25.04 09:24
  • 1
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 09:17
  • 1
В военной академии в Костроме обучают собак обнаруживать беспилотники
  • 25.04 09:14
  • 1
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу
  • 25.04 09:04
  • 1
Украина получила авиационные ракеты С-8 из Восточной Европы
  • 25.04 08:50
  • 2447
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 08:26
  • 3
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 25.04 07:53
  • 1
Источник сообщил, что четыре флота ВМФ России выведут из подчинения военных округов
  • 24.04 22:20
  • 1
Скоростной бронебагги Эскадрон