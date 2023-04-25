Президент Кореи объяснил, почему Сеул не поставлял оружие Киеву

Республика опасалась, что это решение приведет к ухудшению отношений с Москвой, отметил Юн Сок Ёль

ВАШИНГТОН, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Республики Корея не шли на поставки оружия Киеву из-за опасений, что это решение приведет к ухудшению отношений с Москвой. Об этом в понедельник сообщила газета The Washington Post.

"Правильно оказать [Украине] комплексную помощь, но когда речь идет о том, как и что мы будем поставлять [Украине], мы не можем не учитывать <...> отношения между нашей страной и странами, которые участвуют в конфликте", - сказал южнокорейский президент Юн Сок Ёль в интервью изданию. Как отмечает газета, несмотря на то, что Сеул располагает огромным запасом оружия, южнокорейские власти отказались направлять его на Украину из опасений за свои отношения с Москвой.

Ранее Юн Сок Ёль в интервью агентству Reuters не исключил, что Сеул может начать поставки оружия Украине в том случае, если возникнет серьезная опасность мирному населению или если будут грубо "нарушены законы войны". Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия на Украину будут косвенно означать вовлеченность Сеула в конфликт. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил Сеулу задуматься над тем, какой будет реакция южнокорейского населения при появлении новейших образцов российского оружия в КНДР.