Китай раскрыл детали санкций в отношении Lockheed Martin и Raytheon

ЦАМТО, 24 апреля. Китай раскрыл новые подробности объявленных ранее санкций в отношении двух американских производителей оружия, включая запрет на ведение бизнеса с ними китайским компаниям.

В феврале Китай ввел торговые и инвестиционные санкции в отношении компаний Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense за поставку ими оружия на Тайвань.

Министерство торговли Китая в своем заявлении 18 апреля сообщило, что санкции включают запрет двум компаниям на экспорт и импорт продукции в Китай и из Китая, "чтобы предотвратить использование китайской продукции в их военном бизнесе".

При этом китайские компании должны усилить структуру своих "систем соблюдения ограничений для проверки информации о транзакциях" и не должны сознательно вести дела с двумя американскими компаниями, включая импорт, экспорт или перевозку продукции.

Санкции также запрещают руководителям высшего звена обеих компаний посещать Китай или работать там. В "черный список" вошли главный исполнительный директор Lockheed Martin Джеймс Дональд Тайклет, директор по производственным вопросам Фрэнк Эндрю Сент-Джон и главный финансовый директор Хесус Малаве, а также президент Уэсли Д.Кремер и вице-президенты Агнес Содер и Чандер Нижон из Raytheon Missiles & Defense.

Пока неясно, какие немедленные последствия могут иметь наложенные санкции, но ограничения на импорт и экспорт могут принести определенный ущерб обеим американским компаниям. Власти США налагают запреты на продажу Китаю большей части связанных с оружием технологий, но некоторые военные подрядчики также владеют гражданским бизнесом в аэрокосмической отрасли и на других рынках.

В сентябре прошлого года компания Raytheon Missiles and Defense подписала контракт стоимостью 412 млн. долл. на модернизацию военной РЛС на Тайване в рамках пакета американских поставок оружия острову на 1,1 млрд. долл.

Тайвань покупает большую часть вооружений в США, которые являются его крупнейшим неофициальным союзником.