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ТАСС

Глава МИД Финляндии призвал ускорить закупку боеприпасов для Украины

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
Источник изображения: EPA-EFE/ ROBERT GHEMENT

Пекка Хаависто отметил, что Финляндия "очень ждет весеннего наступления" ВСУ

БРЮССЕЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Евросоюзу следует ускорить совместную закупку боеприпасов для нужд Киева в ожидании возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто по прибытии в Люксембург на встречу глав МИД ЕС. Его заявление транслировала внешнеполитическая служба Евросоюза.

"Мы должны ускорить совместную закупку боеприпасов с учетом нужд Украины. <...> И, конечно, мы очень ждем возможного весеннего наступления Украины. В этих условиях Украине потребуется вся наша поддержка", - сказал дипломат.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что Вооруженные силы Украины будут готовы начать наступление, когда получат оружие.

В свою очередь начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов допустил, что страны Запада могут замедлить или приостановить поставки военной помощи при неудаче контрнаступления. "Но если какая-то страна решит замедлить темпы, кто-то займет это место. Будем находить варианты. Но, в конце концов, я думаю, что так не произойдет", - сказал он в опубликованном в понедельник интервью агентству РБК-Украина.

В МИД РФ ранее заявляли, что открытые рассуждения стран Запада о "грядущем украинском контрнаступлении" подтверждают их непосредственную вовлеченность в конфликт на Украине. 

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