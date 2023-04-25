КНР изучит возможность создания сооружений на Луне с помощью технологий 3D-печати

По мнению ведущего специалиста Китайского национального космического управления У Вэйжуна, нужно создавать станции, используя материалы Луны

ПЕКИН, 24 апреля. /ТАСС/. Китай планирует в ходе реализации своей программы лунных исследований изучить возможность возведения сооружений на Луне с помощью технологий 3D-печати. Об этом сообщает в понедельник газета China Daily.

"Если мы хотим оставаться на Луне в течение длительного времени, нам нужно создавать станции, используя собственные материалы Луны", - цитирует издание ведущего специалиста Китайского национального космического управления (CNSA) У Вэйжуна. Как отметил ученый, космический аппарат "Чанъэ-8", который должен отправиться на поверхность естественного спутника Земли, предназначен для проведения исследований строения и минерального состава Луны, а также для проверки возможности использования некоторых передовых технологий, таких как 3D-печать, для работ на лунной поверхности.

Несколько китайских университетов, таких как Университет Тунцзи в Шанхае и Университет Цзяотун в Сиане, уже приступили к изучению возможности использования 3D-печати на Луне.