Китай представил свою первую полноценную карту поверхности Марса

Ее составили на основе снимков, полученных в ходе реализации миссии космического аппарата "Тяньвэнь-1"

ШАНХАЙ, 24 апреля. /ТАСС/. Китай представил свою первую карту поверхности Марса, составленную на основе снимков, полученных в ходе реализации миссии космического аппарата "Тяньвэнь-1". Соответствующую презентацию провели в понедельник Китайское национальное космическое управление (CNSA) и Китайская академия наук на мероприятии в городе Хэфэй (восточная провинция Аньхой), посвященном китайскому Дню космонавтики, сообщает газета "Хэфэй жибао".

Опубликованная цветная карта представлена в нескольких проекциях: орфографическая проекция восточного и западного полушарий Марса, проекция Робинсона, проекция Меркатора, а также азимутальная проекция. Ее пространственное разрешение составляет 76 м.

На церемонии в Хэфэе также сообщили, что во время изучения изображений с Марса CNSA обнаружило 22 геологических объекта, которые получили названия известных китайских деревень и городов.

Космическая программа

Космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" (Zhurong) был запущен 23 июля 2020 года. С ноября 2021 года по июль 2022 года он выполнил в общей сложности 284 облета вокруг планеты, что позволило получить изображение всей поверхности. Аппарат отправил на Землю в общей сложности свыше 14,7 тыс. данных с цветными изображениями.

В 2023 году Китай продолжит реализацию программ по исследованию Луны и Марса. Соответственно, продолжится разработка межпланетных автоматических станций "Чанъэ-7" и "Тяньвэнь-2", сообщила в январе Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники. Кроме того, в текущем году КНР планирует осуществить первый запуск ракеты нового поколения CZ-6C ("Чанчжэн-6-цэ"). В сообщении упоминается, что Пекин будет активно продвигать сотрудничество с другими странами по освоению космического пространства. В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный национальный рекорд. По данному показателю КНР за указанный промежуток времени заняла второе место после США.

День космонавтики отмечается в КНР с 24 апреля 2016 года. В этот день в 1970 году Китай вывел на орбиту при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-1" свой первый спутник "Дунфанхун-1".