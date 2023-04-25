Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу

Лихачев: на "Росатом" кратно выросла нагрузка по гособоронзаказу, но компания справляется

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Нагрузка на "Росатом" в части выполнения гособоронзаказа в последние месяцы кратно возросла, но госкорпорация справляется с ней, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Первая задача и главная, которую мы решаем, остается, конечно же, решение вопросов обороноспособности нашей страны. У нас всегда стопроцентное выполнение гособоронзаказа. Я думаю, что вы понимаете, что в последние месяцы нагрузка кратно возросла, но мы справляемся и с ней", - сказал Лихачев в понедельник в рамках просветительного марафона общества "Знание".

Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками, перспективных систем вооружений, многие из которых не имеют аналогов в мире. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.