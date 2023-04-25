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РИА Новости

Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу

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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

Лихачев: на "Росатом" кратно выросла нагрузка по гособоронзаказу, но компания справляется

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Нагрузка на "Росатом" в части выполнения гособоронзаказа в последние месяцы кратно возросла, но госкорпорация справляется с ней, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Первая задача и главная, которую мы решаем, остается, конечно же, решение вопросов обороноспособности нашей страны. У нас всегда стопроцентное выполнение гособоронзаказа. Я думаю, что вы понимаете, что в последние месяцы нагрузка кратно возросла, но мы справляемся и с ней", - сказал Лихачев в понедельник в рамках просветительного марафона общества "Знание".

Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками, перспективных систем вооружений, многие из которых не имеют аналогов в мире. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.

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Росатом
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1 комментарий
№1
25.04.2023 09:14
Цитата, q
Нагрузка на "Росатом" в части выполнения гособоронзаказа в последние месяцы кратно возросла,

Если бы предыдущие 10 лет в государстве под названием РФ занимались реальным  перевооружением армии, пополнением арсеналов высокоточными боеприпасами, а не иммитацией бурной деятельности, разворовыванием бюджета и громкими заявлениями, то не пришлось бы так активно "подпрыгивать", создавать многие производства с нуля и в режиме цейтнота переходить от штучных и опытных партий к серийному промышленном производству...
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