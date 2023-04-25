Военный эксперт: упавший в Подмосковье БПЛА двигался на очень низкой высоте

"Малогабаритный и незаметный". Эксперт Корнев об обнаруженном в Подмосковье беспилотнике

Информацию об упавшем в Подмосковье беспилотнике прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт, главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.

Упавший в Подмосковье беспилотник мог зацепиться за верхушки деревьев, поскольку летел на очень низкой высоте, считает военный эксперт, главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.

Ранее ряд Telegram-каналов и СМИ сообщили, что в лесополосе на территории СНТ "Заря" в Богородском округе Подмосковья обнаружен начиненный взрывчаткой беспилотник. Обломки дрона первыми заметили местные жители, они вызвали силовиков. БПЛА похож на украинский UJ-22 Airborne.

Позднее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что упавший беспилотник не имел боеприпасов. По словам собеседника агентства, 100-килограммовый дрон был оснащен двигателем внутреннего сгорания американского производства.

"Проблема в том, что это малогабаритный и незаметный для радиолокаторов аппарат. Незаметный, потому что он выполнен из неметаллических деталей, там использован пластик, пенопласт. Плюс он, судя по всему, тихоходный и двигался на очень низкой высоте. Вероятно, двигался настолько низко, что зацепил верхушки деревьев и благодаря этому упал. … Вообще и Подмосковье, и линия соприкосновения в зоне специальной военной операции, насколько можем судить, сейчас достаточно качественно прикрыты традиционными системами ПВО, и любой реактивный аппарат или металлический аппарат, скорее всего, будет обнаружен и уничтожен. А этот проскочил. Если его визуально обнаружат те или иные системы ПВО, допустим, "Панцирь", у которого есть режим работы визуальный, то есть по телевизионному прицелу, то, конечно, он его собьет", – сказал Дмитрий Корнев.