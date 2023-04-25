Военный эксперт: упавший в Подмосковье БПЛА двигался на очень низкой высоте

"Малогабаритный и незаметный". Эксперт Корнев об обнаруженном в Подмосковье беспилотнике
Информацию об упавшем в Подмосковье беспилотнике прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт, главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.
Упавший в Подмосковье беспилотник мог зацепиться за верхушки деревьев, поскольку летел на очень низкой высоте, считает военный эксперт, главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.
Ранее ряд Telegram-каналов и СМИ сообщили, что в лесополосе на территории СНТ "Заря" в Богородском округе Подмосковья обнаружен начиненный взрывчаткой беспилотник. Обломки дрона первыми заметили местные жители, они вызвали силовиков. БПЛА похож на украинский UJ-22 Airborne.
Позднее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что упавший беспилотник не имел боеприпасов. По словам собеседника агентства, 100-килограммовый дрон был оснащен двигателем внутреннего сгорания американского производства.